ÖSS sonuçları açıklandı

Öğrenci Seçme Sınavı ve Yabancı Dil Seçme Sınavı Sonuçları bugün 9:30'dan itibaren internetten öğrenebiliyor.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 15 Haziran 2008'de yapılan ÖSS ile 22 Haziran 2008'de yapılan YDS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, bugün saat 09.30'dan itibaren http://osys.osym.gov.tr ve http://osys2008.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.



265 bin 230 genç artık üniversiteli



ÖSS ve YDS yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 1 milyon 179 bin 944 adaydan 265 bin 230'u bir lisans programına yerleşmeye hak kazandı. Açıklamaya göre, tercih yapma hakkı bulunan 1 milyon 574 bin 928 adaydan 1 milyon 179 bin 944'ü ÖSYM'ye tercih listesi gönderdi. Tercihte bulunan adaylardan 265 bin 230'u lisans (4 ve daha fazla yıl süreli) programlarına yerleşmeye hak kazandı. Lisans programlarında toplam 7 bin 354 kontenjan boş kaldı. Tercih yapan adaylardan toplam 239 bin 853'ü ön lisans programlarına yerleşirken, bu programlarda toplam 17 bin 7 kontenjan dolmadı.Böylece tercihte bulunan adaylardan toplam 505 bin 83 aday ön lisans ve lisans programlarına yerleşmiş oldu.



Ön lisans ve lisans programlarında toplam 24 bin 361 kontenjan boş kaldı. Açıköğretimde ise 197 bin 614 aday lisans, 130 bin 818 aday da ön lisans programlarına yerleşti. ÖSYM'nin açıklamasında 2008-ÖSYS sınav sonuç belgelerinin adaylara gönderilmeyeceği, adaylara ilişkin yerleştirme kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listelerinin elektronik ortamda üniversite rektörlüklerine iletileceği bildirildi.



719 lise birincisi açıkta kaldı



Lise birincilerinden ÖSS ve sınavsız geçiş için başvuran toplam 4 bin 260 adaydan 3 bin 541'i yerleşirken 719'u açıkta kaldı. ÖSS ve YDS sonuçlarına göre, lise birincilerinden 4 bin 98'i ÖSS, 162'si sınavsız geçiş için başvurdu. Birincilerden 2 bin 897'si lisans programlarını kazanırken, birincilerden 503'u sınavsız geçişle 18'i de ÖSS ile ön lisans programlarına, 123'ü Açıköğretim Fakültesine yerleşti. Lise birincilerinden 719'u açıkta kaldı.ÖSS'de kız adaylardan 127 bin 778'i, erkek adaylardan 137 bin 452'si bir lisans programına yerleşmeye hak kazandı.



ÖSS'de dereceye girenlerden 3'ü ODTÜ

Elektrik-Elekronik Mühendisliği bölümünü, 2'si Bilkent Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, AA muhabirinin sorusu üzerine,

halen bir üniversitede okuyan ancak bu yıl da sınava girerek derece

yapan adaylardan EA-2 ve SÖZ-2 puan türü birincisi Çağrı Berk Onuk,

SÖZ-2 ikincisi Çağrı Sert, SÖZ-2 üçüncüsü Murat Ahıskalı, EA-2 ikincisi

ve DİL birincilerinden Oğuzhan Atay ve yine DİL birincilerinden Mehmed

Burak'ın yeniden tercih yapmadıklarını bildirdi.

Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre, EA-1, SAY-1 ve SÖZ-1 birincisi Fırat

Cem Yücel ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, EA-1, SAY-1 ve SÖZ-1

ikincisi Ayşe Betül Uslu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine,

EA-1 ve SAY-1 ve SÖZ-1 ikincisi Mehmet Canver ODTÜ Elektrik-Elektronik

Mühendisliğine, EA-2 üçüncüsü Salih Keçoğlu Sabancı Üniversitesi

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarının burslu bölümüne, SAY-2

birincisi Orkun Bildir ile SAY-2 ikincisi Samet Karakülah Bilkent

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin burslu bölümününe,

SAY-2 ikincisi Ömürcan Kumtepe ODTÜ Elektrik-Elektonik Mühendisliği

bölümüne yerleşti.

DİL birincilerinden Melis Gülbo Laebens de Boğaziçi Üniversitesi İktisat

bölümünü kazandı.

(AA)



