ÖSS sistemi değişiyor, ders sınavları geliyor

Üniversiteye giriş sisteminde 2010 yılından geçerli olmak üzere değişiklik yapmaya hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), iki aşamalı sınav sistemi getirmeye hazırlanıyor. Önceki gün yapılan YÖK Genel Kurulu'nda ele alınan ancak son kararı 15 gün sonraya bırakılan yeni sistem, yabancı dilin dışında 4 ayrı ders sınavı yapılmasını öngörüyor.







ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan'ın sunumunu yaptığı yeni üniversiteye giriş sisteminin ilk aşamasını 1999'a kadar uygulanan ÖSS'ye benzeyen bir 'baraj sınavı' oluşturuyor. Öğrencilerin lisede edindiği temel bilgilerini sorgulayacak ve kolay soruların olacağı 'yükseköğretime geçiş sınavı' ile meslek yüksekokulları ve açıköğretim programlarına girilecek. Yine bu sınavda belli bir puanı geçenler ise ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanacak. İkinci aşamada geometrinin de içinde olduğu 'matematik', fizik, kimya ve biyolojiden oluşan 'fen bilimleri', tarih, coğrafya ve felsefeden oluşan 'sosyal bilimler' ve 'edebiyat' ile 'yabancı dil' sınavları olacak. Bu sınavlarda öğrencilere detaylı ve şimdikinin iki katı civarında sorular yöneltilecek. 3 saati bulacak bu sınavlar, iki hafta sonunda gerçekleştirilecek.



Öğrencilerin bu sınavlardaki başarılarına göre fizik, kimya, tarih gibi her dersin ayrı puanları hesaplanacak. Sınavlar sonucunda öğrencinin elinde 20-30 çeşit puan olacak. Bu puan türlerine uygun olarak fakültelerin hangi puan türlerine göre öğrenci alacağı yeniden belirlenecek. Böylece bir mühendislik fakültesi fizik ağırlıklı öğrenci alırken, diğeri kimya veya geometri ağırlıklı puanla öğrenci alabilecek. Normal şartlarda bir öğrenci girmek istediği fakültelerin istediği puan türüne göre 4 testin ikisine girecek. Ancak isteyenlerin 3. ve 4. sınavlara girmesinin önünde bir engel olmayacak. Yeni sistemde meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması da kaldırılacak. Meslek lisesi öğrencileri de baraj sınavına girerek meslek yüksekokullarına yerleştirilecek.



Baraj sınavı sadece meslek lisesi veya sadece açıköğretim programlarına gidecek öğrenciler ile sınava öylesine giren öğrencileri eleyecek. Matematik, fen bilimleri gibi sınavlara 200 bin civarında, sosyal bilimler ve edebiyat ders sınavlarına ise 500-600 bin civarında öğrenci girecek.



2009 ÖSS'de uygulanacak değişiklikler için çalışmalar sürerken, bu yıl için katsayıyı değiştirmeden meslek lisesi öğrencilerinin tercih edebileceği fakülte sayısının artırılması üzerinde duruluyor. Sınavsız geçişin kaldırılması için hazırlanan kanun değişikliğinin yetişmesi halinde bu yıl da meslek lisesi öğrencilerinin ÖSS'ye girmesi, ancak sınavda başarılı olamasalar da tamamının yüksekokullara yerleştirilmesi öngörülüyor.

