Öss şampiyonu okul öğretmensiz kaldı

Sadece sosyal bilgiler ve tarih öğretmenleri olmasına rağmen ÖSS'de, Sözel-2'de Türkiye birincisi, Sözel-1'de ise Türkiye üçüncüsü olan Kastamonu'nun Doganyurt lisesinde görev yapan iki öğretmen de başka yerlere tayin edildi.



Okul müdürü Yakup Aydın ile okula yeni atanan beden eğitimi öğretmeni Ömer Aydın'dan başta öğretmenin bulunmadığı Doğanyurt Lisesinde derslerin boş geçtiği bildirildi.



Veliler, konuyu Milli Eğitim yetkililerine ilettiklerini, ancak soruna bir çözüm getirilmediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Çocuklar dersler boş olduğu için sabahtan akşama kadar sokaklarda

geziyor veya bahçede top oynuyor. Üniversite sınavlarında iki defa Türkiye birincisi olan bir okul cezalandırılıyor mu anlayamadık. Çocuklarımız, kendilerine imkan sağlandığında büyük başarılar gösteriyorlar. Yetkililerden okulumuza öğretmen ataması yapılmasını bekliyoruz."



Doğanyurt Lisesi, 2004'de de ÖSS'de SÖZ-2 ortalama puanıyla Türkiye birincisi, 2007 ÖSS'de Eşit Ağırlık 1'de Türkiye 17'incisi, Eşit Ağırlık 2'de de Türkiye 8'incisi olmuştu.



Lisede, geçen eğitim döneminde de sadece sosyal bilgiler ve tarih öğretmenleri görev yapıyordu. Okul müdürünün edebiyat derslerine girdiği lisede,diğer branşlar için de Doğanyurt YİBO'dan öğretmen görevlendiriliyordu. Öğretmen açığı nedeniyle bu yıl Doğanyurt YİBO'dan da görevlendirme yapılamadığı belirtildi.



Türkiye'nin en küçük ilçelerinden olan Doğanyurt'taki lisenin başarısı Türkiye'de ilgi uyandırmıştı.

