ÖSS sahtekarlığına 1 yıl 8 ay hapis

Adana’da ÖSS’yi kazanamaması halinde evlendirileceğini iddia eden Şanlıurfalı Esma Atlıhan’ın yerine sınava girmek isterken yakalanan Zerrin Yiğitalp 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.





Adana’da Öğrenci Seçme Sınavı’nı (ÖSS) kazanamaması halinde evlendirileceğini iddia eden Şanlıurfalı Esma Atlıhan’ın yerine sınava girmek isterken yakalanan Zerrin Yiğitalp ile yerine sınava girmek istediği Atlıhan 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.



ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmasına karşılık bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan Zerrin Yiğitalp, 18 Haziran 2006’da yapılan ÖSS’de, Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü hazırlık sınıfında öğrenim gören ve 2’nci yılını okumasına karşılık yine sınıfta kalma ihtimali bulunan Esma Atlıhan’ın yerine sınava girmek isterken yakalandı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Yiğitalp ile Atlıhan hakkında Adana 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Resmi belgede sahtecilik, atılı suça iştirak, görevli memura kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak’ suçlarından dava açıldı.

Haklarında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Yiğitalp ile Atlıhan, karar duruşmasına çıktı. Borcu olduğu için bir başkasının yerine sınava girmek istediğini belirten Yiğitalp ifadesinde şunları söyledi:



“ODTÜ’de öğrenci olan Zafer Çetin bana, Bilkent hazırlıkta okuyan Şanlıurfalı bir kızın İngilizce derslerinde başarılı olamadığı için sınıfta kaldığını, sınıfı geçme şansının olmadığını, paralı olan okulda sınıfta kaldığı zaman ailesinin kendisini Şanlıurfa’ya götürüp evlendirmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Kızın okumak istediğini, yeni bir fakülte kazanabilmesi için yerine ÖSS’ye girip giremeyeceğimi sordu. 4 bin lira karşılığında sınava girmem konusunda anlaştık. Sınav kağıtlarını da Adana’da Mehmet isminde biri bana teslim etti. Daha önce de aynı kızın yerine sınava girmem için teklif edilmişti. Kabul etmemiştim. Borcum olduğu için bu kez girmek istedim.”



‘Durumum kötüydü’



Bilkentli Esma Atlıhan ise arkadaşını yerine ÖSS’ye sokmak istediği için pişman olduğunu söyledi. Atlıhan, “Bilkent’te okurken Zerrin Yiğitalp ile tanışmıştım. İngilizcem iyi olmadığı için hazırlıkta sınıfta kalmıştım. Durumum kötüydü. Sohbet sırasında okuldan atılacağımı, başka bir okul kazanamazsam, ailemin beni okutmayarak Şanlıurfa’ya götürüp evlendirebileceğinden söz ettim. Zerrin, benim yerime sınava girebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim” dedi.



Mahkeme hakimi, her iki sanığı ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan önce 2’şer yıl hapse mahkum etti. İşledikleri suçtan pişmanlık duymaları ve ileride suç işlemeyeceklerine kanaat getirilmesi üzerine cezaları 1’er yıl 8’er ay hapse düşürülüp ertelendi. Eğer 5 yıl içinde suç işlerlerse bu hapis cezalarını da yatacak olan sanıklar, ‘Görevli memurlara yalan beyanda bulunmak’ suçundan ise beraat etti.

