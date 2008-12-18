'ÖSS değişiklikleri Ocak ayında açıklanacak'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "ÖSS'de yapılacak ufak tefek değişikliklerin" Ocak ayında açıklanacağını bildirdi.



Özcan, Genel Kurul toplantısına yemek arası verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı."(ÖSS'de ufak tefek değişiklikler olacağı) yönünde açıklama yaptığı anımsatılarak, bu değişikliklerin neler olacağının" sorulması üzerine Özcan, "Ocak ayını beklemeniz lazım. 15 Ocak'ta bitiyor" dedi. "Katsayılarla ilgili bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Özcan, "Bilmiyorum. Bize alternatifler getirecekler, bir tanesini seçeceğiz. Ne yaptıklarından gerçekten haberim yok. Bana bile söylemediler. Doğru düzgün çalışsınlar diye karışmıyoruz, hiç kimse karışmıyor. Özel bir komisyon kurduk, bu özel komisyon çalışıyor. Çok merak ediyorum ama hiçbir şey sormuyorum. Motivasyonları bozulur, etkilenirler..." diye konuştu.



Özcan, ÖSS'de yapılacak ufak tefek değişikliklerin Ocak ayında açıklanacağını yineleyerek, "Kapsamlı değişiklikler herhalde ondan 2-3 ay sonra belli olacak" dedi. Toplantıda meslek yüksekokullarıyla ilgili konunun gündeme geldiğini belirten Özcan, konunun 22 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda yeniden ele alınarak bitirileceğini söyledi. Özcan, "Bakanlar Kurulu'na gidecek karar yazılıyor. Bu kararı o toplantıda oylayacağız" şeklinde konuştu. "Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılıp kaldırılmayacağı" sorusuna ise Yusuf Ziya Özcan, "Düşünüyoruz. Sınavsız geçişin kaldırılıp başka bir sınavın konulmasını, mesela beceri sınavlarını düşünüyoruz veya okula alındıktan sonra 1 yıl boyunca onların seviyesinin yukarı çıkarılmasını düşünüyoruz. Düşük seviyede geldikleri için onu bir şekilde kapatmayı düşünüyoruz" yanıtını verdi.



Özcan, "Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili kontenjanlar artırılacak mı?" sorusu üzerine de "Onda biraz serbestlik olacak" diye konuştu. "Meslek yüksekokullarıyla ilgili çalışmanın ne zaman Bakanlar Kurulu'na sunulacağı" sorusuna Özcan, "22 Aralık'ta bu raporun kararı oylanacak ondan sonra hemen sunulur" karşılığını verdi. Özcan, bir başka soru üzerine, İstanbul Üniversitesi'nin rektör adaylarının 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında dinleneceğini belirterek, "Kim gelirse o gün konuşacağız" dedi.



Celal Şengör'ün dosyası



YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, "Celal Şengör'ün dosyasının YÖK Denetleme Kuruluna neden geri gönderildiğini" sorusuna, "Bir yere yollamadım. Bu benim hakkım. Sadece Disiplin Kuruluna yolladım, Denetleme Kuruluna değil. O da benim hakkım" cevabını verdi.



Özcan, "Denetleme Kurulunda tekrar değerlendirilecek mi?" sorusu üzerine, "Hayır, Denetleme Kuruluna gitti zaten, geldi oradan. Zaten Disiplin Kuruluna sevk ettim. O da zaten mutat şeydir. Herkesi yapıyoruz. Herhangi bir soruşturması olanı Disiplin Kuruluna veriyoruz" diye konuştu. "Cezanın değişmesini istediniz mi?" sorusu üzerine Özcan, "Onun anlamı cezanın değişmesini istemektir. Yani 'Bir daha bakın, bir yanlışlık var mı'..." karşılığını verdi. "Yani dosyayı Denetleme Kuruluna göndermediniz mi?" şeklindeki soruya Özcan, "Hayır ben öyle bir taleple yollamadım, 'cezasını değiştirin' diye. 'Tekrar inceleyin' diye yolladım" yanıtını verdi. "Peki bir öneriniz olmadı mı?" sorusuna Özcan, "Hayır. Nasıl önerebilirim, disiplin soruşturması bu. Disiplin Kurulu oturuyor, bakıyor suçuna. Disiplin yönetmeliğinde hangi suça karşılık geliyorsa onu tespit ediyor " dedi. Özcan, uygulamanın rutin olduğunu yineleyerek, "Herkese yapıyoruz, ona bir ayrıcalık yapmadık. Onunla bir kavgam falan yok" diye konuştu.



