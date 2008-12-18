ÖSS başvuruları 16 Şubat’ta başlıyor

ÖSYM, 14 Haziran’da yapılacak Öğrenci Seçme Sınavı’nın başvurularını 16 Şubat-27 Mart tarihleri arasında alacak.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2009 yılı sınav takvimini belirledi. Buna göre, ÖSYM, 2009 yılında ÖSS, YDS, KPDS, ALES, ÜDS gibi sınavların da arasında bulunduğu geniş katılımlı toplam 24 sınav düzenleyecek.



Adaylar, 14 Hazirandaki ÖSS için 16 Şubattan itibaren 27 Marta kadar başvurabilecek. 21 Haziran 2009 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS’ye başvurular da aynı tarihler arasında yapılacak. ÖSS ve YDS başvuruları, liseler ile ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinde alınacak.



ÖSYM’nin 2009 yılında yapacağı sınavlar ve tarihleri şöyle:



• Türk Hava Kurumu Yabancı Dil Sınavı: 5 Şubat



• Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Aşama): 15 Mart



• Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (İlkbahar dönemi): 22 Mart



• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar dönemi): 11-12 Nisan



• Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı: 12 Nisan



• Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (Yurtdışı): 19 Nisan



• Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı: 19 Nisan



• Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı: 26 Nisan



• Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı: 2 Mayıs



• Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar dönemi): 3 Mayıs



• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar dönemi): 10 Mayıs



• Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2. Aşama): 17 Mayıs



• Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar dönemi): 24 Mayıs



• Öğrenci Seçme Sınavı: 14 Haziran



• Yabancı Dil Sınavı: 21 Haziran



• Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (Yurtiçi) 21 Haziran



• Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik): 27-28 Haziran



• Yurt dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı: 5 Temmuz

• Dikey Geçiş Sınavı: 12 Temmuz



• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar dönemi) 12-13 Eylül



• Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (Sonbahar dönemi): 4 Ekim



• Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar dönemi): 18 Ekim



• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar dönemi): 15 Kasım



• Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi): 22 Kasım.



