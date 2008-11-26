ÖSS 14 Haziran'da yapılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSS ile ilgili olarak bu yıl "zaman azlığından" dolayı büyük bir değişiklik yapılmayacağını belirterek, "Ama ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Bu değişiklikler için bir komisyon çalışıyor, henüz çalışmalarını tamamlamadı"dedi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan da 2009-ÖSS'de yöneltilecek soruların yenilenen lise müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanacağı belirterek, "Biz bu sene soruları hazırlarken şu anda son sınıfta olanların son 3 yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Örneğin 2 yıl önce mezun olan bir aday okumadığı bir dersten sorularla karşılaşabilir" diye konuştu. YÖK Başkanı Özcan ve ÖSYM Başkanı Yarımağan, 2009-ÖSS'ye ilişkin soruları yanıtladı.



2009-ÖSS'de adayları ne gibi değişikliklerin beklediği sorusuna Özcan, "ÖSS ile ilgili bu sene maalesef vakit darlığından dolayı çok ciddi, büyük bir değişiklik yapamayacağız ama ufak değişiklikler yapabiliriz" yanıtını verdi. Bu değişikliklerin neler olacağı sorusu üzerine Özcan, "Onu şimdi söylemek istemiyorum. Bu değişiklikler için bir komisyon çalışıyor. Komisyonun çalışmaları, hazırlıkları henüz tamamlanmadı" dedi. "Bu değişikliklerden biri katsayı mı?" sorusu üzerine Özcan, şöyle konuştu:



"Öyle değil. Bütün alternatifleri önümüze getirecekler. Biz onlardan çok geniş kapsamlı bir çalışma istedik. Sadece alan, ağırlıklar değil, başka türden yapılabilecek iyileştirmeler varsa onları da Genel Kurul'un dikkatine sunmalarını istiyoruz. Genel Kurul'un da onlardan en iyisini seçmesini bekliyoruz. Henüz sunmadılar. Ama sonuna doğru geldiler." Yapılacak değişikliklerin adaylara ne zaman duyurulacağı yönündeki soruya Özcan, "Çok önemli şeyler değişmeyeceği için son dakikaya kadar bekleyebilirsiniz. Bu sene ÖSS'de ciddi bir şeyler beklememek lazım, zamanın azalması yüzünden. Ama ciddi değişiklikler yapacaksanız onu 1 yıl önceden duyurmak lazım. Köklü değişiklikler olursa ancak 2010 yılında olur. 2009'da ufak tefek değişiklikler olabilir" karşılığını verdi. Milli Eğitim Bakanlığının lise müfredatını değiştirdiğine işaret eden Özcan, ÖSS'de soruların yeni müfredat doğrultusunda hazırlanacağını kaydetti. ÖSS'de yapılacak değişikliklerle ilgili çalışan komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğunu belirten Özcan, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile de görüşeceğini ifade etti.



2009 ÖSS 14 Haziran'da



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, 2009-ÖSS'nin 14 Haziranda yapılmasının planlandığını, başvuruların da Şubat ayının ortalarında başlayacağını kaydetti. Lise müfredatındaki değişikliklerin 2009-ÖSS'de sorulara nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Yarımağan, sınavda testlerin kapsamına ilişkin daha önce açıklama yaptıklarını anımsattı.

Yarımağan, şöyle konuştu:



"Bizim ÖSYM olarak ana ilkemiz şu: Biz bu yıl soruları hazırlarken, bu yıl mezun olanları öncelikle dikkate alıyoruz. Bu adayların okudukları derslerle ilgili bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından aldık. Bütün kitapları, programları aldık. Soruları buna göre hazırlıyoruz. Ama ufak tefek şeyler dışında çok köklü değişikler yok. Özetle, biz bu sene soruları hazırlarken şu anda son sınıfta olanların bu yıl, geçen yıl, 2 yıl önce, son 3 yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Yani hep son sınıflara göre hazırlanır. Müfredatta değişiklik olursa örneğin 2 yıl önce mezun olan bir aday okumadığı bir dersten sorularla karşılaşabilir. Çünkü bu sene son sınıfta olanlar okumuşlardır onu. Yani ders düzeyinde olmasa bile konu düzeyinde değişiklikler olabilir."



'Eski adaylar biraz dezavantajlı'



"Bu durumda eski adaylar dezavantajlı durumdalar mı?" sorusuna Yarımağan, "Biraz dezavantajlı olabilirler" dedi. Psikoloji sorularına ilişkin eleştirilerde bulunulduğunu söyleyen Yarımağan, bu soruların "Sosyal-2" testine dahil edildiğini anımsattı. Yarımağan, şunları kaydetti:



"Psikoloji ile ilgili sorun üniversitelerden kaynaklanıyor. Psikoloji bir sosyal bilimdir. Dolayısıyla sosyal bilimlerden gelen öğrencileri almaları lazım. Üniversiteler diyorlar ki (Türkçe-Matematik'ten gelen öğrenciler daha iyi öğrenci, onları alalım). Bu nedenle puan türünü eşit ağırlıklı yaptılar. Ama bu puan türü (Türkçe-Matematik) alanının puan türü olduğu için bu alandaki öğrenciler psikoloji okumadan geliyorlar. Hep eleştiriyorlar (Psikoloji bölümüne gelecek öğrencilere psikoloji sorusu sorulmuyor) diye. Sorulmuyor çünkü bu bölüme eşit ağırlıklı puanla almak istiyorlar, bu puan türü de Türkçe-Matematikçilerin puanı."Yarımağan, "Analitik Geometri"nin fen bilimleri alanında zorunlu ders haline getirildiğini, bu nedenle 2009-ÖSS'de bu dersten "Sayısal-2" alanında sorular yöneltileceğini söyledi.

