"ÖSO'nun girdiği her yerde kadınlar kapanıyor; bizim gazeteciler de duruma uymuş"

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında "temizlenen" Deyr Ballut'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu. Öztürk'ün başörtüsü takması dikkati çekti. Gazeteci - yazar Tuluhan Tekelioğlu, "Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği her yerde kadınlar kapanıyor. Bizim gazeteciler de duruma uymuş" ifadesini kullandı.

Avukat Aslı Kazan da Suriye'nin laik bir devlet olduğunu vurguladığı paylaşımında "Gazetecilerin haber yaptığı yer, resmî olarak Suriye Devleti toprakları. Ve bu toprakları TSK koruyor. Anayasamıza göre biz de laik bir ülkeyiz. O halde TSK denetimindeki bölgede Türk kadın gazetecilere başörtüsü takma zorunluluğunu kim getiriyor?" dedi.