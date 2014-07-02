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ÖSO üyesi çantasında el yapımı bombayla yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın yaptığı yol denetiminde Özgür Suriye Ordusu'na mensup olduğunu söyleyen Suriye uyruklu Ahmet Aet isimli kişinin çantasında el yapımı bomba bulundu

02 Temmuz 2014 01:07

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, jandarmalar tarafından yapılan yol denetiminde bir yolcu otobüsünün bagajındaki çantada el yapımı bomba bulundu.


DHA'nın haberine göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolu Narlı Gişesi yakınlarında uygulama noktası oluşturdu.

Gelen araçları durduran jandarmalar, Kilis'ten İzmir'e giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada; bir çanta içerisinde el yapımı fünyeli bomba, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 6 fişek ele geçirdi. Mühimmata el koyan jandarmalar, çantanın sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Ahmed Aet'i gözaltına aldı. 

 

Eylem planım yoktu

 

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Aet, Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıktığını ve Özgür Suriye Ordusu'nun mensubu olduğunu söylediği öğrenildi.

Türkiye'de herhangi bir eylem planının olmadığını öne süren Ahmed Aet, eşi kaybolduğu için Türkiye'ye geldiğini öne sürdü. Sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen Aet, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Patlayıcı ise kontrollü şekilde etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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