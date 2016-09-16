ÖSO, TSK'nın desteğiyle IŞİD'in elindeki El Bab'a doğru ilerliyor

Suriye’nin Cerablus kentinin IŞİD’den alınması ve Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı 24’üncü gününe girdi. Bayramın bitmesiyle yeniden hareketlenen sınır hattına yakın noktadaki IŞİD hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait zırhlı birlikler ve savaş uçakları tarafından hedef alındı. ÖSO üyelerinin Rai bölgesinden de Bab bölgesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve bu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

TSK, geçen 24 Ağustos günü Cerablus’un IŞİD’den temizlenmesi ve sınırın güvenli hale getirilmesi amacıyla ’Fırat Kalkanı’ adını verdiği harekatı başlattı. Harekat kapsamında sınırı geçen zırhlı birlikleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri aynı gün Cerablus ve çevresindeki köylerin denetimini ele geçirdi. ÖSO güçleri daha sonra TSK desteği ile batıya doğru ilerleyişini sürdürürken, harekatın ikinci evresinde bu kez zırhlı birlikler Kilis’in Elbeyli İlçesi’nden Suriye’nin Rai bölgesine girdi. İki cepheden ilerleyen ÖSO güçleri, kısa süre içerisinde Cerablus ile Azez arasındaki 98 kilometrelik hattının tamamından IŞİD militanlarını temizledi ve güneye doğru ilerlemeye başladı.

Bayram bitti, hareketlilik yeniden başladı

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Kırmızıtaş, Reşit Çelebioğlu ve Eyyüp Burun'un haberine göre sınırın bazı noktalarında 2, bazılarında ise 10 kilometreyi bulan derinlikte kontrolü sağlayan ÖSO güçleri ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Kurban bayramı boyunca aralıklarla patlama seslerinin duyulduğu sınır hattı, bayramın bitmesiyle yeniden hareketlendi. Bu sabah saatlerinden itibaren Türkiye sınırına 3 kilometre uzaklıktaki Kilis’in Oylum Köyü karşısında bulunan Suriye’nin IŞİD denetimindeki Baragat Köyü, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından hedef alındı.

Tank ve uçaklar sık sık atış yaptı

Sabah saatlerinden itibaren Baragat Köyü’ndeki IŞİD mevzileri Kilis sınırındaki topçu birlikleri ve aralarında Türk F-16’larının da bulunduğu koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından bombalandı. Tank ve uçaklarla hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen yoğun duman Türkiye tarafından da net görüldü.

ÖSO ilerleyişini sürdürüyor

Topçu birlikleri ve savaş uçakları tarafından hedef alınan Baragat’taki IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye ÖSO güçlerinin de harekat başlattığı bildirildi. Sınırın Suriye tarafında ÖSO üyelerinin kamyonet ve araçlarla Baragat Köyü’ne yakın noktalara ilerlemesi dikkat çekti. Sınır ötesi kaynaklar, Baragat’taki bombardıman ile IŞİD’in zayıflatılmasının ardından ÖSO güçlerinin köye girerek çatışacağını kaydetti.

Dabık’ın kilit noktası

Öte yandan Baragat Köyü’nün IŞİD için özel öneme sahip olan Dabık bölgesine ulaşmak için kilit noktada bulunuyor. Baragat ve yanındaki Kefergran köylerinin alınması ile ÖSO üyelerinin Dabık bölgesine kısa sürede ulaşacağı ifade edildi. ÖSO üyelerinin Rai bölgesinden de Bab bölgesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve bu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.