ÖSO: Suriye haritasında gerilimi azaltma bölgelerini işaretleyip Türkiye'ye verdik

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Ahmed Berri, Suriyeli silahlı muhalefetin harita üzerinde gerilimi azaltma bölgelerini işaretleyerek bunu Türkiye'ye ilettiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Berri, "Gerilimi azaltma bölgelerini harita üzerinde işaretledik ve Türkiye'ye verdik. Türkiye, bunu Rusya'yla istişare edecek" dedi.

“Henüz Astana için davet almadık”

Öte yandan Berri, Suriyeli silahlı muhalefetin Astana görüşmelerinin yeni turu için henüz davet almadığını kaydetti. Berri, davet almaları halinde toplantı yapacaklarını ve Astana'ya gidecek heyeti belirleyeceklerini ifade etti.