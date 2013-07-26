ÖSO: PYD, Esad'ın şebbihaları

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı değişik tugay ve birliklerden 70 komutan Gaziantep'te bir araya geldi.

Toplantıya katılanlardan ÖSO'ya bağlı Nurettin Zengi Tugayı Komutanı Tevfik Şehabettin, yaptığı açıklamada, Suriye'yi birlik ve beraberlikle inşa edeceklerini, Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin hep birlikte mücadele verdiklerini söyledi. Bazı yanlışlıklar olduğunu ancak şu anda birliğin sağlandığını vurgulayan Şehabettin, "Suriye'nin bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğiz. Suriye tek kalacak, hiç kimsenin Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ÖSO'ya silah yardımını onamasına da değinen Şehabettin, bunun sadece sözde kaldığını, şu ana kadar Amerika'nın bir yardımını görmediklerini söyledi. Şehabettin, "Amerika'nın amacı rejimin sürmesidir. Yoksa bize yardım ederdi, biz de rejimi hemen düşürürdük" diye konuştu.

'PYD, rejimin Şebbihaları'

Halep Askeri Konsey Başkanı Albay Abdulcabbar el-Akidi ise birlik ve beraberlik için bir araya geldiklerini, askeri meclislerinde Türkmen, Kürt ve Arapların aynı çatı altında mücadele verdiğini belirtti. Akidi, Türkmen, Kürt ve Araplar arasında bir farklılığın olmadığını söyledi.

"Son günlerde PYD-PKK piyasaya çıktı, onlar da rejimin Şebbihalarıdır. İnşalllah onları geçeceğiz" diyen Akidi, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini, Esad rejimini yıkıp Suriye'ye demokrasi ve özgürlük getireceklerini iddia etti.

Yeni bir cephe açma gibi bir fikirlerinin olmadığını anlatan Akidi, "Bizim kuvvetimiz PYD'den daha fazla. Şimdi ilk amacımız karşımızdaki zalim Esed rejimini düşürmek" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Tugay Komutanı Mahmut Süleyman da "Araplar, Türkmenler ve Kürtler arasında birlik beraberlik var. Rejime karşı savaşıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuramazlar. İnşallah gelecek haftalarda güzel şeyler duyacaksınız. Amerika'nın desteği boş laflar, bir şey yapmadılar, yapamazlar da. Onlar Müslümanların iyiliğini istemezler" diye konuştu.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ise ramazan nedeniyle Suriye'deki Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünnileri iftar vesilesiyle bir araya getirdiklerini belirtti. ÖSO'dan 70 komutanın Gaziantep'e geldiğini anlatan Aldemir, şunları kaydetti:

"Tüm cephelerden kişileri bir araya getirdik. Toplantıda bugüne kadar neler yapıldığı konuşuldu, çünkü Suriye'de konuşma ortamı ve fırsatı yok. Sivil toplum kuruluşu olarak Suriye'deki insanlık dramını konuşuyoruz. Adaleti ve merhameti paylaşmak için burada bir zemin oluşturduk."

Komutanların toplantının ardından Suriye'ye döneceği öğrenildi.