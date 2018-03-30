ÖSO mensupları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât'larına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istediği belirtildi. Savaşçılar için gazilik ve şehitlik unvanı verilmesinin hükümetin gündemine geldiğini ancak bu adımdan vazgeçildiği öğrenildi.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre ÖSO'ya mensup 916 kişi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında öldü. ÖSO mensupları için Fırat Kalkanı Harekatı sürerken şehitlik ve gazilik unvanın verilmesinin gündeme geldiği ancak bu adımdan daha sonra vazgeçildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendilerini ‘Kuvayi Milliye’ye benzeterek teşekkür ettiğini hatırlatan ÖSO mensupları, Fırat Kalkanı sırasında konuşulan ‘gazilik, şehitlik’ düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor.

"Manevi anlamda büyükı destek olur"

ÖSO kaynakları, birçoğu ailesiyle Türkiye’de yaşayan mensuplarının harekatlara katılmalarının ardından yaklaşık 600 lira maaş aldıklarını ve tedavilerinin de karşılandığını ancak yaralananlar ve ölenler için düzenleme yapılmasının manevi anlamda kendilerine büyük destek olacağını, maddi olarak da buna ihtiyaçları olduğunu savundu.

Erdoğan sinyalini vermişti

Erdoğan, 21 Mart’ta AKP'li milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ölen ve yaralanan ÖSO mensupları için düzenleme sinyali vermişti. Erdoğan, “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” ifadesini kullanmıştı.

Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından açıklanan bildiriye de ilk kez ÖSO 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler’den müteşekkil' tanımlamasıyla girdi.

Karar: Yasal düzenleme yapılması gerekiyor

Karar gazetesinin haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı’nda 614, Zeytin Dalı’nda da şu ana dek 302 kayıp veren ÖSO çatısı altında Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler de bulunuyor. ÖSO mensupları, Türkiye’de TSK ve emniyet mensuplarından terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gaziler için yapılan düzenlemeden asker ya da polis sayılmadıkları için vatandaş olsalar bile yararlanamıyor. Bu nedenle TSK ile harekata katılan ÖSO mensupları için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor."