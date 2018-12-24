ÖSO, Menbiç'e gidiyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adını kullanan bileşenlerden Hamza Tümeni'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu güçlerinin bulunduğu hatta yönlendirildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre bu güçlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Menbiç’e yapması muhtemel bir operasyonda görevler üstleneceği belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı" dedi. Yezen, "Örgüt üyelerini Menbiç'ten temizleyerek Menbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

Reuters'ın haberine göre ÖSO'nun sözcüsü Youssef Hamoud da hazırlıklar yapıldığını doğruladı.

Fırat nehrinin batısında yer alan Menbiç'e, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı.

ABD, geçtiğimiz hafta Suriye'deki askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacağını açıkladığı operasyonun bir müddet ertelendiğini söylemişti.