ÖSO komutanı: ABD güvenli bölge oluşturup PYD’ye verecek

Suriye'nin kuzeyinde süren çatışmaları değerlendiren Şam Cephesi sözcüsü Muhammed Ahmed, “ABD’nin hedefi, Azez-Cerablus bağlantısını sağlamak ve bu bölgeyi PYD’ye teslim etmek. Güvenli bölge için IŞİD’in yanında PYD ile de savaşma ihtiyacı doğdu, fakat bu çok zor” iddiasında bulundu.

Ahmed, Azez-Cerablus arasında 'Mare Hattı' olarak da bilinen 90 kilometre uzunluğa 35 kilometre derinliğe sahip bölgedeki PYD varlığına dikkat çekti.

Bu toprakların 6-7 ay öncesine kadar IŞİD ve muhaliflerin kontrolünde olduğunu hatırlatan Ahmed, şimdi ise PYD'nin güvenli bölge olarak düşünülen alanın yüzde 20'sini kontrol ettiğini kaydetti. PYD'nin ABD ve Rusya desteği ile Afrin'in doğusunda 6 köy ile Tel Rıfat kasabasını ele geçirdiğini anlatan Ahmed, Yeni Şafak gazetesine şunları söyledi:

"IŞİD PYD'ye alan açıyor"

“PYD daha 1,5 yıl öncesine kadar küçük bir grup iken IŞİD'in Kobani saldırısı sonrası ABD eliyle düzenli ordu haline getirildi; esas hedef ise Türkiye sınır hattını kontrol eden uydu bir devlet oluşturmak. PYD istenen seviyeye gelince ABD bir sonraki planı devreye soktu. IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerden çıkarılması için ABD-PYD işbirliğiyle saldırı dalgası başlatıldı. Şurası ilginç ki, IŞİD'in tüm hareketliliği ABD üzerinden PYD'ye alan açma amaçlı gerçekleşiyor ve sonrasında kurulacak etnik-Kürt devletinin altyapısı oluşturuluyor."

"Afrin Cerablus tek hedef"

* “Afrin-Cerablus bağlantısının sağlanması ABD ve PYD'nin tek motivasyonu. Münbiç saldırısı da aynı amaca hizmet ediyor. Münbiç bahane, esas olan Azez'e daha fazla yaklaşmak ve sırf bunun için PYD Münbiç'e yönlendirdiği militanlarının önemli bir kısmını batı yönüne kaydırdı. Sebebi ise çok basit: Aktarin, Gandura istikametinden Tel Rıfat'taki güçleriyle bir biçimde bağlantı kurmak. Bu bağlantının sağlanmasını takip eden 6 ay içerisinde kuzeyde federal bölge adı altında devlet ilan edilecek ve bu girişim için altyapı da hazır."

* “Güvenli bölge için artık IŞİD'le birlikte PYD ile de savaşma zorunluluğu doğdu. Mevcut imkanlar dahilinde bu oldukça zor."

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Şam Cephesi de ABD'den son yıllarda tanksavar dahilsilah yardımı alan gruplar arasında.