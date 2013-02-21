ÖSO Hizbullah bölgesini bombalıyor

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Özgür Subaylar Topluluğu Komutan Yardımcısı Albay Hisam el-Avvak, ÖSO'nun Hizbullah'ın, Suriye ve Lübnan'da bulunan bölgelerini bombaladığını öne sürdü.

AA muhabirine açıklamada bulunan El-Avvak, ''Hizbullah'ın, Suriye ve Lübnan'da bulunduğu bölgeleri bombaladık. ÖSO, Hizbullah'ın Lübnan ve Suriye sınırında bulunan bölgelerini bombalamaya devam edecek'' dedi.

El-Avvak, Hizbullah'ın Suriye rejimiyle birlikte Suriye'ye gerçekleştirdiği askeri müdahalesinden vazgeçmemesi halinde, Beyrut'un güneyinde kontrolünü elinde bulundurduğu yerlere de operasyonlar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Suriye'deki bazı bölgelerde çıkan çatışmalarda, Hizbullah'a bağlı militanların 4'ünü esir alarak, 3'ünü de ölü olarak ele geçirdiklerini açıklayan Avvak, ''Lübnanlı bazı Şiiler, bu esirleri ve cesetleri alabilmek için ÖSO ile görüşme arayışına girdiler'' diye konuştu.

Hizbullah, daha önce Nusra Cephesi'ne bağlı militanların Suriye sınırında Hizbullah'ın devriye gezen güçlerine kanlı saldırılarda bulunduğunu öne sürerek, Lübnan-Suriye sınırında bulunan 8 köyde seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı. Öte yandan bazı kaynaklar Hizbullah'ın sınırdaki bazı köylere füze rampaları kurduğunu ve büyük toplar yerleştirdiğini iddia etmişti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Hizbullah'ın, Suriye'de kendi kontrolündeki bölgeleri bombaladığını iddia ederek, 48 saat içinde saldırılarını durdurmaması halinde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.