ÖSO: Hedefimiz ABD değil, YPG'ydi

Suriye'nin Menbiç kentinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde ABD askerleri ile Türkiye destekli ÖSO güçleri arasında çatışma çıktı. ÖSO komutanı, YPG'ye ateş açtıkları sırada ABD askerlerinin orada olduğunu belirterek, ABD askerlerinin de kendilerine karşılık verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni'nin komutanı, hedeflerinin ABD askerlerinin olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dün akşam yaşanan çatışmada hedefimiz kesinlikle ABD askerleri değildi. Hedefimiz YPG güçleriydi. YPG, dün Mare kasabasına ve Azez güneyine havan topları ve füzelerle saldırı yapınca bizde buna misilleme olarak Menbiç kuzeyindeki YPG mevzilerine havan topları, füzeler ve doçkalarla saldırı başlattık.

ABD askerleri de YPG güçlerini korumak amacıyla bizim saldırı yaptığımız yere gelmişler. Aldığımız bilgilere göre bizim saldırı yaptığımız yerde ABD askerleri kıl payı kurtulmuş. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracının içinde oldukları için herhangi bir ABD askeri yaralanmamış."

"Bir daha ABD ile çatışma yaşanmaması için TSK aramızda iletişim sağlayacak"

"Bizim saldırıya karşılık ABD askerleri de bizim olduğumuz alana yani Menbiç'in kuzeyi, Cerablus'un güneyindeki Ayn Dedet bölgesindeki mevzilerimizi ağır silahlarla vurdu.

Hava saldırısı olmadı. ABD askerlerinin saldırısı sonucu bizden ölen ve yaralanan olmadı. Sadece mevzilerimiz hasar gördü. Çatışma kısa bir süre sürdü.

Türk askerinin devreye girmesiyle çatışmalar durdu. Bir daha ABD askerleri ile çatışmaların yaşanmaması için Türk askeri aramızda iletişimi sağlayacak. Çatışmaların önüne engel olacak."