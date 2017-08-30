T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖSO: Hedefimiz ABD değil, YPG'ydi

"ABD askeri, mevzilerimizi ağır silahlarla vurdu"

30 Ağustos 2017 16:19

Suriye'nin Menbiç kentinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde ABD askerleri ile Türkiye destekli ÖSO güçleri arasında çatışma çıktı. ÖSO komutanı, YPG'ye ateş açtıkları sırada ABD askerlerinin orada olduğunu belirterek, ABD askerlerinin de kendilerine karşılık verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni'nin komutanı, hedeflerinin ABD askerlerinin olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dün akşam yaşanan çatışmada hedefimiz kesinlikle ABD askerleri değildi. Hedefimiz YPG güçleriydi. YPG, dün Mare kasabasına ve Azez güneyine havan topları ve füzelerle saldırı yapınca bizde buna misilleme olarak Menbiç kuzeyindeki YPG mevzilerine havan topları, füzeler ve doçkalarla saldırı başlattık.

ABD askerleri de YPG güçlerini korumak amacıyla bizim saldırı yaptığımız yere gelmişler. Aldığımız bilgilere göre bizim saldırı yaptığımız yerde ABD askerleri kıl payı kurtulmuş. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracının içinde oldukları için herhangi bir ABD askeri yaralanmamış."

"Bir daha ABD ile çatışma yaşanmaması için TSK aramızda iletişim sağlayacak"

"Bizim saldırıya karşılık ABD askerleri de bizim olduğumuz alana yani Menbiç'in kuzeyi, Cerablus'un güneyindeki Ayn Dedet bölgesindeki mevzilerimizi ağır silahlarla vurdu.

Hava saldırısı olmadı. ABD askerlerinin saldırısı sonucu bizden ölen ve yaralanan olmadı. Sadece mevzilerimiz hasar gördü. Çatışma kısa bir süre sürdü.

Türk askerinin devreye girmesiyle çatışmalar durdu. Bir daha ABD askerleri ile çatışmaların yaşanmaması için Türk askeri aramızda iletişimi sağlayacak. Çatışmaların önüne engel olacak."

ETİKETLER

ÖSOABDYPGçatışmaSuriye

İlgili Haberler

"Münbiç’te ÖSO-ABD çatıştı" iddiası

Amerikalı askeri sözcü: Koalisyon güçlerine açılan ateşe karşılık verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24