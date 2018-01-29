ÖSO hakkındaki ifadeleri tepki çeken CHP'li Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nı birlikte yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hakkındaki yorumlarının ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kendisi hakkında linç kampanyası yapıldığını belirterek, "Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek" dedi.

TBMM’de bir basın açıklaması düzenleyen Yılmaz, partisinin Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdiğini hatırlatarak, "Vatan, millet konusunda durduğumuz yerin son derece açık, berrak, net olmasına rağmen bu operasyon sanki PKK-PYD'ye değil de CHP'ye yapılıyormuş gibi yöne evrilmesi, ona sürüklenmesi üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı. Yılmaz, CHP'nin çizgisinin belli olduğunu, kimsenin CHP'nin çizgisini sorgulayamayacağını da sözlerine ekledi.

"Orduyu ÖSO'nun arkasına saklamayız"

TSK'yı hiçbir zaman Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile eş tutmadıklarını, tutmayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Göz bebeğimiz, varımız yoğumuz, evlatlarımızdan oluşan, ülke güvenliğini koruyan orduyu ÖSO'nun arkasına saklamayız, saklayanlara da karşı çıkarız. Hiçbir zaman şaibeli bir oluşumla bir Türk ordusunun anılmasını istemeyiz. Türk ordusu zayıfmış gibi, başka unsurlardan destek almak zorundaymış gibi göstermesinler" diye konuştu.

Musul Başkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde yaşanan IŞİD baskınını da hatırlatan Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde saat 11.00 sıralarında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun 'katil sürüleri' diye nitelediği IŞİD tarafından sarıldığını, kendisinin çatışma talimatına rağmen hükümetin 'çatışmayın' talimatıyla çatışma yaşanmadığını anlattı.

Çavuşoğlu'na: Bir tane kendini bilmez çıkmış, bana 'korkak' diyor. Sen kimsin, cesaret kim?

Başkonsoloslukta bulunan herkesin bahçede toplatılarak diz çökertildiğini ifade eden Yılmaz, kendisinin de kafasına makineli tüfek dayanarak makam odasına götürüldüğünü, Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları önünde, kafasına silah dayanmış görüntüsünün alınmak istendiğini ve buna direndiğini dile getirdi. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"O gün 'kadınlara, çocuklara, buradaki insanlara zerre kadar bir şey yaparsanız önce ben öleceğim' diyorum. Bir tane kendini bilmez çıkmış, bana 'korkak' diyor. Sen kimsin, cesaret kim? Cesaretin bir arada olmayacağı tek kişi sizsiniz. Anadan doğma gelir cesaret. Cesaret Allah'ın insana verdiği bir yetenek değildir, bir ruh halidir, diz çökmeme halidir, ülkene laf getirmeme halidir, it sürülerine başkaldırma halidir. Cesaretin ne olduğunu ölçmek mi istiyorsun? Ben sana yol göstereyim; benim ordum PKK-PYD ile savaşıyor, sen de Dışişleri Bakanısın. Kabinede çürük raporu alıp bir şekilde yırtan kişileri de yanına alıp cepheye gitmen lazım. Hadi git, ben seni alkışlayacağım.

"IŞİD'den de onun dizginlerini elinde tutanlardan da korkmuyorum"

"Herkes haddini bilecek. IŞİD'den de onun dizginlerini elinde tutanlardan da korkmuyorum. Bugün bazı odaklara hesap soramayanlar, gelmiş bir vatanseverin yakasına yapışmış, linç kampanyası yapıyorlar. Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek.”

"Varsa ölmek… Evet 101 gün o it sürüleri öldüremedi beni ama burada şehit olmak istiyorum. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmedim, kimseden korkmadım, korkmuyorum. Ölümse, evet ölür kurtulurum ama yaşadığım sürece doğruları söylemeye devam edeceğim. Kimse benim gurur ve onurumla oynamasın. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı olabilirsiniz ama sizin bana kabalık yapma hakkınız yoktur. Ben bir milletvekiliyim. Bu milletvekiline saygısızlık yapma hakkınız yoktur. Benim tek hesabım ülkemi ve ülkemin çıkarlarını korumaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "O zat benim memurumdu" sözlerini eleştiren Yılmaz, hiçbir zaman bir kişinin, partinin memuru, bürokratı olmadığını vurguladı. Yılmaz, devlete hizmet ettiğini, devletin memuru olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı bürokratı olmaktan da her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yılmaz hakkında, "CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var, benim memurumdu eskiden, kısa bir süre. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bana gelip, 'Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı, şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın" ifadelerini kullanmıştı.

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