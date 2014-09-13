'Osmanlı'ya özenen AKP, Torba Yasa ile bir Anayasa Darbesi daha yaptı'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 146 maddelik Torba Yasa’yı eleştirdi. Kongar, “AKP bir Anayasa Darbesi daha yaptı” dediği yazıda, “Osmanlı, idam kararlarını, mahkûmu yağlı kementle boğarak infaz ederdi. Osmanlı’ya özenen AKP iktidarı, ‘Hukuk Devleti’nin infazını, onu ‘Torba yasayla’ boğarak gerçekleştirdi: Böylece, yargı mekanizması, adalet anlayışı bir kez daha katledildi!” dedi.

Emre Kongar’ın Cumhuriyet’te “Torbayla Boğulan ‘Hukuk Devleti’” başlığıyla yayımlanan (13 Eylül 2014) yazısı şöyle:

Torbayla Boğulan ‘Hukuk Devleti’

AKP bir Anayasa Darbesi daha yaptı:

Anayasanın “idarenin bütün kararlarının yargı denetimine tabi olması” ilkesine açıkça aykırı bir yasa çıkardı.

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Osmanlı, idam kararlarını, mahkûmu yağlı kementle boğarak infaz ederdi.

Osmanlı’ya özenen AKP iktidarı, “Hukuk Devleti”nin infazını, onu “Torba yasayla” boğarak gerçekleştirdi:

Böylece, yargı mekanizması, adalet anlayışı bir kez daha katledildi!

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Tam bir çorba olan son “Torba yasa”, “ailenin vakfına” bina bağışlanmasını da olanaklı kılan, ihale yasasında yine değişiklikler yapan, şirket kasalarını boşaltan işverenlerin affını öngören sayısız değişiklik içeriyor...

Ayrıca üç önemli madde ile yargı kararlarını, yani doğrudan doğruya yargı erkini, devre dışı bırakıyor.

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Birinci madde, atamalarla ilgili:

İktidarın, müfettişler, kolluk kuvvetleri, bürokrasideki daire başkanları ve üzerindeki makamlara ilişkin yaptığı sürgünlere, atamalara karşı verilen mahkeme kararları iki yıl boyunca uygulanmayabilecek...

Ayrıca iki yıl sonra da uygulanmazsa, bunu uygulamayanlar hakkında cezai işlem yapılmayacak!

İkinci madde, yapılan tartışmalı özelleştirmelerle ilgili:

Üzerinden 5 yıl geçen özelleştirmelerde yargı kararları uygulanmayacak...

Böylece Anayasa Mahkemesi kararıyla tartışmalı hale gelen Seydişehir Eti Alüminyum, Kuşadası Limanı, Çeşme Limanı, SEKA Balıkesir özelleştirmesi ile TÜPRAŞ’ın yüzde 14.76 hissesinin satılmasına karşı, yargının verdiği kararlar devre dışı bırakıldı.

Üçüncü madde internet denetimi hakkında:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, mahkeme kararı olmadan internet erişimini engelleyebilecek.

Böylece tüm internet denetimi doğrudan iktidarın emrine verilmiş oldu.

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Erdoğan cumhurbaşkanı olur olmaz kabul edilen ve jet hızıyla onaylanan bu yasa, anayasaya açıkça aykırı bir nitelik taşıyor.

Ama zaten Erdoğan, daha Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bile anayasaya aykırı davranmamış mıydı?