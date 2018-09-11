Osmanlıspor'un stadı elinden alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Osmanlıspor'un sözleşmeli stadı Yenikent hakkında sürpriz bir karar verdi. Belediye Meclisi, konu üzerinde yapılan oylamada 25 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen stadı Osmanlıspor'un elinden aldı.

Yenikent Stadı'nı Ankaragücü'ne tahsis etme konusunda zorluk çıkaran Osmanlıspor'un 25 yıllık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Yenikent Stadı'nın üzerinde söz hakkı kalmadı. Ayrıca Osmanlıspor'un söz hakkı bulunan Ostim ve Aktepe Statları için bulunan sözleşmesi feshedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar, daha önce yaptığı protokoller ile 7 ayrı spor tesisi için bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine 25 yıllık tahsis edilen meclis kararlarının iptalini kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nü de etkiledi.

Tüm partilerin oy birliği ile aldığı karara göre protokolleri iptal edilen 7 spor tesisi şu şekilde: