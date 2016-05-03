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Spor

Osmanlıspor'lu futbolcu "2 Dakika Düşün" eylemine sırtını döndü

Uğur Demirok, sezon başında Trabzonspor'dan Osmanlıspor'a kiralanmıştı

03 Mayıs 2016 06:21

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Volkan Bayarslan'a bir taraftarın saldırması sonucu Kulüpler Birliği "2 Dakika Düşün" eylemini başlatmış ve Trabzonspor cephesi bu olaya karşı çıkmıştı. Trabzonsporlu oyuncular tepki gösterirken bunlara bir yenisi olarak Uğur Demirok da katıldı. 

Sporx'de yer alan habere göre, Bordo Mavililer'den sezon başında kiralık olarak Osmanlıspor'a giden Uğur Demirok, karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirilen seromonide "2 Dakika Düşün" eylemini sırtını dönerek protesto etti.

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