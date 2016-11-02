Osmanlıspor, Villarreal deplasmanında

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak.

El Madrigal Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

Ankara'da oynanan maçta Villarreal karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, ilk 3 haftada 4 puan topladı.

Başkent ekibi, aynı puana sahip Zürih'e genel averajda üstünlük sağlamasına rağmen, ilk maçta rakibine yenildiği için 3. sırada bulunuyor. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Villarreal ise 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

Sakat ve cezalılar

Osmanlıspor'da kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Koray Altınay, Diabate ve Lawal bu maçta forma giyemeyecek.

Gruptaki diğer maçta ise İsviçre temsilcisi Zürih, Rumen ekibi Steaua Bükreş'i konuk edecek. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.