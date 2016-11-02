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Spor

Osmanlıspor, Villarreal deplasmanında

Ankara'daki karşılaşmada Osmanlıspor 2-0 öne geçmesine karşın 2-2 berabere bitmişti

02 Kasım 2016 13:00

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak.

El Madrigal Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

Ankara'da oynanan maçta Villarreal karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, ilk 3 haftada 4 puan topladı.

Başkent ekibi, aynı puana sahip Zürih'e genel averajda üstünlük sağlamasına rağmen, ilk maçta rakibine yenildiği için 3. sırada bulunuyor. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Villarreal ise 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

 

Sakat ve cezalılar

 

Osmanlıspor'da kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Koray Altınay, Diabate ve Lawal bu maçta forma giyemeyecek. 

Gruptaki diğer maçta ise İsviçre temsilcisi Zürih, Rumen ekibi Steaua Bükreş'i konuk edecek. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.

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