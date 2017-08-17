Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Galatasaray'a: Hiçbir takım yenilmez değildir

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Başaracağız. Hiçbir takım yenilmez değildir" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre Bülent Uygun her zaman lige zorluklarla başladıklarını dile getirerek, "Osmanlıspor için zor bir deplasman oldu. Evkur Yeni Malatyaspor maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık" ifadesini kullandı.

Takımda bazı mevkilerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Uygun, "Aldığımız yenilginin, eksiklerimizi görme ve giderme adına bir done olduğunu düşünüyorum. Kazanmak istiyorduk. Kazanacak bir futbol da sergileyemedik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle de mağlup olduk. En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz, diye arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir takım yenilmez değildir"

Süper Lig'in 2. haftasında Ankara'da Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan teknik direktör Uygun, "Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir." diye konuştu. Galatasaray'ın, Kayserispor maçında güzel bir oyunla galip geldiğini vurgulayan Uygun, şöyle devam etti; "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yapılanmanın yeni sürecinde 6-7 arkadaşımızla birlikte yeni transferlerin bu hafta içinde geleceğini düşünüyorum. Bununla da Galatasaray maçına daha hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.

Sezon başında alınacak 1-2 mağlubiyetle teknik direktörlerin sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Uygun, "Yok, öyle bir dünya olmaz, olmamalı. Türkiye'de en kolay iş teknik direktörü suçlamak veya teknik direktöre o konuda ithamda bulunmaktır. Teknik direktörler eldekilerle en iyisini yapmaya çalışırlar. İstikrar başarının anahtarıdır. Medipol Başakşehir bunun en güzel örneğidir. Osmanlıspor güçlü bir takım. Osmanlıspor'da böyle bir şey yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolcuları kaybettik"

Bülent Uygun, kadrodan futbolcuların birer birer ayrıldığını anlatarak, "Gidenlerin yerini doldurmak için çalışmalar en iyi şekilde devam ediyor. Transfer sezonu bitene kadar çok önemli futbolcuların katılmasını bekliyorum." diye konuştu. Anıl Karaer'in transferini gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, "Onun hazırlanması 1-2 hafta sonra olacaktır. İyi ve kaliteli bir futbolcu kazandık" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanı tecrübeli teknik adam "Yabancı konusunda bazı söylemlerim var. Türk futbolcuları kaybetmiş durumundayız. Altyapılara gerekli değerin verilmesi lazım. Topu ve tüfeği olmayan bir futbol altyapısından bahsediyorum. 8-9 yabancı ve gerisi Türk futbolculardan kurulu bir takımız. En yakın zamanda bu sorun çözülür. Altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmelidir. Hala aynı yerde dönüyoruz. 10 kulüp dışında borçsuz kulüp gösterin bana" yorumunda bulundu.