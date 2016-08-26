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Spor

Osmanlıspor tarih yazdı

Ankara temsilcisi tarihinde ilk kez UEFA'da gruplara kaldı

26 Ağustos 2016 12:40

Osmanlıspor tarih yazdıTarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Osmanlıspor, playoff turunda ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'ı Ankara'da da 2-0 mağlup ederek turnuvada grup sürecine kalmayı başardı.

18 Ağustos'ta MCH Arena'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmayı başaran Osmanlıspor, kendi evinde de 2 farklı galibiyet almayı başardı.

Eurosport'un haberine göre, Tiago Pinto'nun 30. ve 50. dakikada attığı gollerle Danimarkalı rakibini yenmeyi başaran ekip, tarihinde ilk kaz katıldığı turnuvada grup sürecine kalmayı başardı.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi grup sürecindeki rakipleri bugün 14.00'te çekilecek kura ile belli olacak. Kura çekimi, canlı ve şifresiz olarak Eurosport.com Türkiye'den yayınlanacak.

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OsmanlısporUEFAtarih yazdı

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