Osmanlıspor tarih yazdı

Osmanlıspor tarih yazdıTarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Osmanlıspor, playoff turunda ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'ı Ankara'da da 2-0 mağlup ederek turnuvada grup sürecine kalmayı başardı.

18 Ağustos'ta MCH Arena'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmayı başaran Osmanlıspor, kendi evinde de 2 farklı galibiyet almayı başardı.

Eurosport'un haberine göre, Tiago Pinto'nun 30. ve 50. dakikada attığı gollerle Danimarkalı rakibini yenmeyi başaran ekip, tarihinde ilk kaz katıldığı turnuvada grup sürecine kalmayı başardı.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi grup sürecindeki rakipleri bugün 14.00'te çekilecek kura ile belli olacak. Kura çekimi, canlı ve şifresiz olarak Eurosport.com Türkiye'den yayınlanacak.