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Spor

Osmanlıspor Süper Lig'de

Osmanlıspor, Spor Toto Lig'e çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu

18 Mayıs 2015 13:49

PTT 1. Lig'de Antalyaspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Kayserispor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. Antalyaspor ise bu sonuçla play off oynayacak.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü. Osmanlıspor, böylece 5 sezon sonra yeniden Süper Lig'e katılmaya hak kazandı.

     

Geçen sezon 'Osmanlıspor' ismini aldı

 

Süleyman Ekin’in DHA’da yer alan haberine göre, Başkent ekibi, TFF tarafından bir alt lige düşürüldükten üç sezon sonra PTT 1. Lig'e katılarak profesyonel liglere geri dönmüştü. 2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle PTT 1. Lig'e katıldığı ilk sezonda Süper Lig biletini kaptı.

Osmanlıspor, Süper Lig'e daha önce Ankaraspor ismiyle 6 sezon yer aldı. Mor-sarılı ekip, 2004-2005 sezonundan itibaren aralıksız 6 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Osmanlıspor, Süper Lig'deki en iyi derecesini ise ilk kez katıldığı sezonda 7. olarak elde etti.

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