Osmanlıspor kupaya galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

3. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ortasında ceza alanında topla buluşan Erdal Kılıçarslan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erten Ersu'da kaldı.

19. dakikada Osmanlıspor golü buldu. Erdal Kılıçaslan'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında Szuka'nın kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Başkent temsilcisinin ani gelişen atağında sağ kanatta topu önüne alan Rusescu, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Diabate'ye çıkardı. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Osmanlıspor atağında Rusescu'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, top kalecide kaldı.

54. dakikada Gaziantepspor farkı 1'e indirdi. Gelişen atakta Kisliak'ın sol taraftan verdiği pasta ceza alanı içinde topla buluşan Kangwa'nın dokunduğu meşin yuvarlak, Orkan Çınar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

76. dakikada Gaziantepspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Orkan Çınar'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait durumda bulunan Putsila'nın kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Regattin, orta sahada aldığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi. Bu futbolcunun yaptığı sert vuruşta, yan direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.