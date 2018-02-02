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Spor

Osmanlıspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

ANKARA, (DHA) Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü

02 Şubat 2018 21:04

ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 20\'nci haftasında sahasında Kayserispor\'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmana tedbir amaçlı Serdar Gürler ve Yalçın Ayhan katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalıştı. 
Başkent ekibi günün tek antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5\'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular daha sonra isabetli pas organizasyonuyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışan Osmanlıspor antrenmanı sonlandırdı. 
Ankara ekibi, yarın 15:00\'te basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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