Osmanlıspor: Alex Song haberleri yalan

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Alex Song ile ilgili hiçbir temasları olmadığını söyledi.

Rubin Kazan'da forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusunun, Zürih maçına geldiği iddialarını da yalanlayan Yurtgüven, şunları söyledi: "Zürih maçına da geldiği iddia edildi ancak ne bir yöneticimiz ne de bizler gördük. Kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Sonuçta Osmanlıspor güzel bir marka. Eğer biz bir görüşme yaparsak 'anlaştık' diye herkese haber veririz.



Alex ile ilgili ne bir görüşmemiz ne de başka bir şeyimiz oldu. Ankara'ya gidip geldiğini bile bilmiyoruz. Kendilerine pazar yaratmaya çalışan bir grup menajerin tezgâhladığı bir oyun, diye düşünüyorum."