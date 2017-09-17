Osmanlıspor - Sivasspor: 2-4

ANKARA, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Osmanlıspor\'u 4-2 mağlup etti.

Osmanlı Stadı\'nda oynanan mücadelenin ilk golünü, 3\'üncü dakikada Arouna Kone kaydetti ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından 10\'uncu ve 23\'üncü dakikalarda peş peşe iki gol bulan Numan Çürüksu, maçın skorunu Osmanlıspor lehine çevirdi: 2-1.

34\'üncü dakikada sahneye çıkan Sivassporlu Emre Kılınç, maça eşitliği getirdi: 2-2.

45\'inci dakikada ise bir peş peşe gol de Bifouma\'dan geldi.

Arka arkaya iki gol bulan yıldız oyuncu, Sivasspor\'u 4-2 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Sivasspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 6\'ya yükseltirken, Osmanlıspor 1 puanda kaldı.