Osmanlıspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Maçın kırılma anı Regattin\'in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 31. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında Başakşehir\'i konuk etti. Osmanlıspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, \"Her iki takım açısından önemli bir müsabakaydı. İlk yarı gerçekten çok hazırlanmıştık. Başakşehir\'ide iyi kilitlediğimizi de düşünüyorum. İstediğimiz gibi gitti oyun. İkinci yarıda bunu devam ettirmek istedik. Visca\'nın klası ortaya çıktı ve 1-1 oldu. Maçın kırılma anı Regattin\'in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu. 2-1 Osmanlıspor öne geçmiş olsaydı bu maç çok farklı bir yere giderdi. Adebayor attıktan sonra yine oyun içinde kalmak istedik. Fakat 3. golü yedikten sonra kolay olmuyor. Maçın sadece son çeyreğinde istediğimiz gibi gitmediğini düşünüyorum. Oyuna ortak olan, inancı olan ve son haftalardaki pozitif futbol oynamaya çalışan bir Osmanlıspor vardı. Fakat skora baktığımız zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Önümüzdeki Alanya müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacağız ve orada final maçına çıkacağız\" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, Galatasaray-Beşiktaş maçı ile ilgili,\"Hak eden kazansın\" dedi.

Avcı, şunları söyledi;

\"Rakiple ilgili kısa bir değerlendirme yapayım. Koşu yapan ve savunma arkasına top atabilen bir takım tabi eğer buna müsaade ederseniz. Savunmadan hücuma geçişleri son derece etkili bir takım. Ayrıca duran toplarda iyiler. İlk yarıdaki oyun bizim adımıza tamamen yavaş ve ağırdı. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz hızlandırmak ve oyun planına sadık kalarak devam etmek istedik. Golünde doğru zamanda gelmesi oyunun tamamen bizim lehimize dönmesine sağladı. Kırılma noktası vardı Volkan\'ın kurtardığı top. Son bölümde de 3 ü bulup rahatladık. Kazanmamız gereken bir haftaydı. Haftaya başlarken bazen birinci olarak başlıyorsun, daha sonra dördüncü oluyorsun. Tekrar kazanınca birincisi oluyorsun. Bizim adımıza harika bir yarış. Böyle bir haftada kazanmak önemliydi. Rakibe başarılar diliyorum.\"

Galatasaray-Beşiktaş maçına da değinen Avcı, \"Rakiplerden bir tanesi kaybedecek. Topun oyunda kaldığı bir müsabaka olsun ve bütün samimiyetimle söylüyorum, hak eden kazansın. Maçı sadece seyredeceğim. Maç içinde anlık tepkilerimiz oluyor. Maçı izledikten sonra daha sağlıklı düşünüyoruz. Arda Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli değerlerden, en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Arda ayağındaki sakatlıkla uğraşıyor. Bir sakatlık yasamıştı ve tekrar yaşadı. Ardanın oyun zekası bize her zaman lazım. Ben fikstür avantajına inanmadım. Bugün ligimiz çok kaliteli ve rekabet içerisinde geçiyor. Her maç zor her takımın bir hedefi var\" şeklinde konuştu.

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