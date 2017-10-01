Osmanlı Ocakları'ndan, IKBY referandumuna Kürtçe ve Türkçe tepki

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bir araya gelen Osmanlı Ocakları\'nın 22 il başkanı düzenledikleri Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) yapılan bağımsızlık referandumuna tepkilerini dile getirdi.

Aralarında Diyarbakır, İzmir, Aydın, Bitlis\'in de olduğu Osmanlı Ocakları\'nın 22 il başkanı Diyarbakır\'da bir araya geldi. Bir otelde yapılan toplantıda IKBY\'de 25 Eylül günü yapılan bağımsızlık referandumu tartışıldı. toplantının ardından hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Osmanlı Ocakları Bölge Başkanı Sabri Mercan, referandumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, Kürtler\'in temsilcisinin IKBY Başkanı Mesut Barzani\'in değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Asırlardan bu yana Kürtler ve Türkler\'in bir millet olduğunu söyleyen Mercan, son bir asırda bazı kırgınlıklar görüldüğünü, ancak şu anda büyük bir kardeşliği tesis eden bir durumun yaşandığı kaydetti. Mercan, şöyle dedi:

\"Bugün problemleri hep beraber çözme günüdür. İsrail\'in dünya üzerinde \'Böl, parçala, yönet stratejisini\' ortak olmayacağız. \'Birleş, güçleş, eşleş\' ilkesiyle bayrağımızı, Kuran\'ımızı, dinimizi, devletimizi ve milletimizi müdafaa edip, kirli oyunlara, kumpaslara, riyalara gelmeden ecdadımızın izinden ölümüne yürümeye devam edeceğiz. Biz bu bölgenin Kürt vatandaşları olarak, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun mazlumların, mağdurların yanında olup, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Bugün dünya savaş içindedir. Türkiye bu savaşta Uhud cephesindedir ve bizler bu cephenin kefen giymiş neferleriyiz. Devlet yöneticilerimize söz veriyoruz ki, bizi bu cepheden hiçbir ganimet, hiçbir makam, mevkii ya da şehvet güdüsü indiremeyecek. Bizler bu güzel milletimizi hangi zorluklarla yönetiyorsanız, bizler de aynı hassasiyetle yanınızda olacağız. Kürtler\'in temsilcisi Barzani değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Biz başka devletlerin bayrakları altında kendi etnik kimliğimizi var edemeyiz. Ay-yıldızlı bayrak İslam\'ı temsil eder ve biz de bu şerefli bayrak altında kendi kimliğimizi ve diğer bütün kimlikleri, hoşgörü ile bir ahlak üzere var etmenin çabası ve gayreti içinde olacağız.\"

\"İSRAİL DESTEĞİYLE KURULACAK KÜRDİSTAN DEVLETİNİ KABUL ETMİYORUZ\"

Mercan\'ın ardından söz alan Osmanlı Ocakları Bitlis İl Başkanı Yaşar Kızılkaya ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, binlerce yıldır Kürtler ile Türkler\'in bir arada yaşadığını söyledi. Halklar arasında bir sorunun bulunmadığını anlatan Kızılkaya, İsrail\'in desteğiyle kurulacak Kürdistan devletini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

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