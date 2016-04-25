Osmanlı Ocakları: Trabzonspor maçında çıkan olaylardaki karanlık eller paralelcilerdir

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 30. haftasındaki maçta yaşanan olaylara ilişkin Osmanlı Ocakları 1453 Kurucu Genel Başkanı Emin Canpolat, "Trabzonspor maçında çıkan olaylar sıradan değildir. Karanlık eller yine devrede. O karanlık eller paralelciler" dedi.

Aktifhaber'in haberine göre, Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren O.M, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumrukladı.

Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalıştı.

Osmanlı Ocakları 1453 Kurucu Genel Başkanı ve AKP Erzurum Yakutiye Kurucu Belediye Başkanı Emin Canpolat, Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların arkasında 'Paralel Yapı'nın olduğunu iddia etti.

Canpolat sosyal medya hesabından "Trabzonspor maçında çıkan olaylar sıradan değildir. Karanlık eller yine devrede. O karanlık eller paralelciler." paylaşımında bulundu.