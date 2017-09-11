Osmanlı Ocakları Başkanı: Zafer Çağlayan hakkındaki tutuklama kararına 'Adalet Yürüyüşü' zemin hazırladı

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Adalet Yürüyüşü'nün, ABD'nin Türkiye üzerinde baskısını artırmak için Cumhurbaşkanlığı korumaları, Halkbank Genel Müdür Yardımcısının ve ardından eski Bakanımız Zafer Çağlayan hakkında çıkardığı ceza ve tutuklama kararlarına zemin hazırlamak için yapıldığını düşünüyorum" dedi.

CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Sözde Adalet Yürüyüşü'ne yandaşlarını davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları yine terör örgütleriydi. Bu yürüyüşte PKK-FETÖ ve Gezi provokatörleri CHP’yle kol kola girdi. Görünen büyük resim bu. Anlaşılan küresel güçler, CHP liderine Türkiye’yi karıştırmak için yeni bir 15 Temmuz oluşturma yönünde misyon yüklemişler ki; FETÖ ile gerçekleştirilemeyen işgal girişimini, şimdi FETÖ’nün Kılıçdaroğlu ile ele geçirdiği CHP ile devam ettirmek istiyorlar. Baş aktör tabi ki Kılıçdaroğlu. Zira adalet sokaklarda değil, bir başka devletin yargıçlarında değil, kendi milletimiz adına karar veren yüce Türk mahkemelerinde ve milleti temsil eden Meclis’te aranır."

"Asıl amaç hükümeti yıkmak"

Güven Park'tan İstanbul'a elinde 'adalet' pankartı ile yürüyen Kılıçdaroğlu’nun asıl amacının 'adalet' aramak değil 'hükümeti' yıkmak olduğunu bizzat CHP'li Milletvekili Tur Yıldız Biçer Halk TV’de canlı yayında itiraf etmişti. Biçer, 'Sokaklarda ve dağlarda adalet arıyoruz' demişti. Bu açıklama ile CHP'li Biçer, Adalet Yürüyüşü’nün asıl amacını açıklamıştır. CHP artık Atatürk’ün kurduğu yerli ve milli bir partiden ziyade, neredeyse ABD’nin içini boşalttığı, ajanların cirit attığı bir parti haline gelmiştir. Bu durum başta Osmanlı Ocakları gibi yerli ve milli olan tüm siyasi partileri ve STK'ları derinden üzmektedir. Biliniz ki, bizim de teşkilatlarımızda CHP’ye gönül vermiş neferler var. Bu durumdan endişe ediyor ve tepki göstermek için bize sözlü ve yazılı taleplerde bulunuyorlar. CHP tabanının, CHP’li yöneticilerin ABD sözcülüğü yapmasından son derece rahatsız olduklarını görüyorum."

"Görünen o ki Kılıçdaroğlu, yabancı devlet başkanının talimatı ile hareket ediyor"

Canpolat açıklamasına şöyle devam etti:

"ABD mahkemelerinden eski bakanımız hakkında çıkarılan tutuklama kararının tesadüf olmadığını, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü'nden anlıyoruz. Hakkında tutuklama kararı olan FETÖ’yü ABD’de CAI ajanları korurken, Türkiye’ye yönelik yapılan bu girişimlerin FETÖ’yü aklamak ve ileride ülkemiz aleyhine kullanmak için yapıldığını düşünüyorum. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanı olduğu basiretsiz CHP’li yöneticiler yüzünden, ülkemizi derinden etkileyecek tehditler ve sorunlar beklediği görülmektedir. Kılıçdaroğlu'nun hal ve hareketleri tutum ve davranışları Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı gibi değil, Pentagon sözcüsü gibi davranması milletimizi endişeye sürüklemektedir.

Kılıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü yaparken o günlerde Başbakan Binali Yıldırım haklı olarak Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunup, yürüyüşü bitirmesi hususunda uyarmıştı. Sorunların çözümünün meclis olduğunu anımsatan Başbakan’ı dinleyip yürüyüşü sonlandırmasını bekledik. Görünen o ki; kendi başbakanını değil, yabancı devlet başkanının talimatı ile hareket ederek, milletimize haksızlık etmektedir. Kılıçdaroğlu’nun, nerden aldığı bilinmeyen ültimatomla AK Parti’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi ve Türkiye’yi güçsüzleştirmeyi ve bu milli değerlerin elini zayıflatmaya çalıştığı görülüyor."

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD’de İran’a yönelik yaptırımları delme suçlamasıyla yargılanan Reza Zarrab davası kapsamında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Çağlayan için istenen cezanın en az 95 yıl olduğu belirtilmişti.