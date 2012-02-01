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Dünya

Osmanlı hanedanı üyeleri onuruna Londra'da yemek LONDRA (A.A)

01 Şubat 2012 12:44

-Osmanlı hanedanı üyeleri onuruna Londra'da yemek LONDRA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, İngiltere'de yaşayan Osmanlı hanedanı üyeleri onuruna akşam yemeği verdi. Başkonsolosluk rezidansındaki yemeğe, Osmanlı Sultanı 5. Murad'ın torunun torunu Osman Selahaddin Efendi, kızı Ayşe Gülnev Sultan, oğlu Orhan Murad Efendi, Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in kızı Mediha Sultan'ın torunun çocuğu Leyla Beggin ve Osmanlı Sultanı Mehmed Reşad'ın torunun torunu Mahmud Efendi katıldı.  Başkent Londra'da ilk kez düzenlenen yemekte Başkonsolos Ahmet Demirok ve eşi Arzu Demirok misafirlerle yakından ilgilendi. Sıcak bir atmosferde geçen akşam yemeğinde, hanedan üyelerinin Türkiye'yi yakından takip ettikleri gözlendi. Yemekte misafirlere humus, zeytinyağlı dolma, pastırma, tandır kebabı ile bulgur pilavı, incir ve kayısı tatlısı ikram edildi.  Başkonsolos Demirok, geçen yıl Eylül ayında Osmanlı Sultanı Mehmed Reşad'ın torunun oğlu Ömer Abdülmecid Efendi ve oğlu Mahmud Efendi'ye Türk pasaportu vermişti.

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