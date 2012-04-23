Osmanlı Hanedanı, Şehzade'nin nikâhında buluştu

Osmanlı İmparatorluğu’nun 33. Padişahı 5. Murad’ın torununun torunu Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu (72), Çırağan Sarayı’nda Hanife Candan Günen ile evlendi.

5. Murad’ın torunu Şehzade Ali Vasıb Efendi ile Sultan 5. Mehmed Reşad’ın torunu Mukbile Sultan’ın oğlu Osman Selaheddin Osmanoğlu ile yaklaşık bir yıldır nişanlı olduğu emekli felsefe öğretmeni Hanife Candan Günen, aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikah, Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun dedesi Sultan 5. Murad’ın 28 sene ikamet ettiği, babası Ali Vasıb Efendi’nin 1903 yılında doğduğu Çırağan Sarayı’nda kıyıldı.



