T24 LogoT24 Logo
Dünya

OSMANLI ESERLERİ MÜZAYEDEDE LONDRA (A.A)

04 Ekim 2010 13:47

-OSMANLI ESERLERİ MÜZAYEDEDE LONDRA (A.A) - 04.10.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın düzenlenecek müzayedede, Osmanlı dönemine ait eserler satışa sunulacak. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'de yapılacak "İslam ve Hint eserleri" müzayedesinde, Osmanlı dönemine ait 70 kadar eser yer alıyor. Bu eserler arasında seccadeler, Kuran-ı Kerim'ler, halılar, İznik çinileri, ibrikler ve hatlar bulunuyor.   Müzayedeye ilişkin bilgi veren Christie's İslam Sanatları Bölümü Başkanı William Robinson, Osmanlı döneminin tarihi önemine dikkat çekerek, "Ticari olarak da bizim için bu müzayede önemli, çünkü Türkler kendi miraslarına çok önem veriyorlar. Türkiye'de, bu eserleri satın alıp, ülkeye geri götüren çok iyi bir müşteri profilimiz var. Bu profil gittikçe daha da büyüyor" diye konuştu.   Robinson, satışa sunulan 407 eserden yaklaşık 70'inin Osmanlı dönemine ait olduğunu belirterek, özellikle İranlı müzisyen Abdülkadir El Meragi'nin Osmanlı Sultanı 2. Murat'a ithaf ettiği "Mekasıd ül-Elhan" adlı ilmi eserinin, müzayedenin dikkat çekici parçalarından olduğunu söyledi. Eserin, 1418-21 tarihlerinde yazıldığı, 400 bin ile 600 bin sterlin (yaklaşık 880 bin ile 1 milyon 320 bin lira) arasında alıcı bulmasının beklendiği belirten Robinson, El Meragi'nin, müziğin temel taşlarından biri sayılan eserini 1423 yılında Bursa'ya giderek, bizzat 2. Murat'a takdim ettiğini anlattı.  Müzayedenin bir diğer dikkat çekici parçasının ise 2. Mahmut'un, Kaçar hanedanı veliahtı Abbas Mirza'ya yazdığı 1817 tarihli mektup olduğunu belirten Robinson, tarihi belge niteliğini taşıyan bu eserin de 25 bin ile 35 bin sterlin (yaklaşık 55 bin ile 77 bin lira) arasında satılmasının beklendiğini kaydetti.  İlginin yoğun olmasının beklendiği müzayedenin Osmanlı dönemine ait dikkat çekici eserleri arasında ayrıca, 1560 tarihli İznik çinisi sürahi (60-80 bin sterlin), 18. yüzyılın ikinci yarısına ait yaldızlı bakır tombak (20-30 bin sterlin) ve 16. yüzyılın ilk yarısına ait Kuran-ı Kerim (30-50 bin sterlin) bulunuyor. Christie's müzayede evi yarınki satıştan önce, Osmanlı eserlerini diğer satışa sunulacak eserlerle birlikte, Londra'nın merkezindeki şubesinin bir katında sergiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24