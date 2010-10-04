-OSMANLI ESERLERİ MÜZAYEDEDE LONDRA (A.A) - 04.10.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın düzenlenecek müzayedede, Osmanlı dönemine ait eserler satışa sunulacak. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'de yapılacak "İslam ve Hint eserleri" müzayedesinde, Osmanlı dönemine ait 70 kadar eser yer alıyor. Bu eserler arasında seccadeler, Kuran-ı Kerim'ler, halılar, İznik çinileri, ibrikler ve hatlar bulunuyor. Müzayedeye ilişkin bilgi veren Christie's İslam Sanatları Bölümü Başkanı William Robinson, Osmanlı döneminin tarihi önemine dikkat çekerek, "Ticari olarak da bizim için bu müzayede önemli, çünkü Türkler kendi miraslarına çok önem veriyorlar. Türkiye'de, bu eserleri satın alıp, ülkeye geri götüren çok iyi bir müşteri profilimiz var. Bu profil gittikçe daha da büyüyor" diye konuştu. Robinson, satışa sunulan 407 eserden yaklaşık 70'inin Osmanlı dönemine ait olduğunu belirterek, özellikle İranlı müzisyen Abdülkadir El Meragi'nin Osmanlı Sultanı 2. Murat'a ithaf ettiği "Mekasıd ül-Elhan" adlı ilmi eserinin, müzayedenin dikkat çekici parçalarından olduğunu söyledi. Eserin, 1418-21 tarihlerinde yazıldığı, 400 bin ile 600 bin sterlin (yaklaşık 880 bin ile 1 milyon 320 bin lira) arasında alıcı bulmasının beklendiği belirten Robinson, El Meragi'nin, müziğin temel taşlarından biri sayılan eserini 1423 yılında Bursa'ya giderek, bizzat 2. Murat'a takdim ettiğini anlattı. Müzayedenin bir diğer dikkat çekici parçasının ise 2. Mahmut'un, Kaçar hanedanı veliahtı Abbas Mirza'ya yazdığı 1817 tarihli mektup olduğunu belirten Robinson, tarihi belge niteliğini taşıyan bu eserin de 25 bin ile 35 bin sterlin (yaklaşık 55 bin ile 77 bin lira) arasında satılmasının beklendiğini kaydetti. İlginin yoğun olmasının beklendiği müzayedenin Osmanlı dönemine ait dikkat çekici eserleri arasında ayrıca, 1560 tarihli İznik çinisi sürahi (60-80 bin sterlin), 18. yüzyılın ikinci yarısına ait yaldızlı bakır tombak (20-30 bin sterlin) ve 16. yüzyılın ilk yarısına ait Kuran-ı Kerim (30-50 bin sterlin) bulunuyor. Christie's müzayede evi yarınki satıştan önce, Osmanlı eserlerini diğer satışa sunulacak eserlerle birlikte, Londra'nın merkezindeki şubesinin bir katında sergiliyor.