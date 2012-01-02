Osmanlı argosu kitap oldu: Kasık kombarası!



T24 - Daha önce 'Kadın Argosu', 'Futbol Argosu' ve 'Asker Argosu' sözlüklerini hazırlayan yazar Filiz Bingölçe, bu kez Osmanlı Argosu Sözlüğü'nü yayımladı. 8 yıllık bir araştırmanın ürünü olan sözlükte 1800 kelimenin anlamına yer verildi.





Habertürk'ten Özlem Yılmaz'ın haberine göre, 11. yüzyılın başlarında kadın cinsel organına “dilak”, erkek cinsel organına da “yıgaç” denildiğini söyleyen Bingölçe, “Sevgili ise o zamanın argosunda ‘tuzak’mış. 16. yüzyılda sevgili yani ‘tuzaklar’ yerini ‘bardaklara’ ya da ‘kombaralara’ bırakmış” dedi. Bazı argo deyimlerin günümüze dek ulaştığını ifade eden Bingölçe, şu bilgileri verdi: “Evliya Çelebi’nin yazdığı Seyahatname’de 17. yüzyıl Osmanlı’sında argonun altın çağ yaşadığı görülüyor. Onun aktardığı ve birbirine uymayan şeyleri anlatmak için söylenen, ‘kir-i har’a kelebek konmuş’ deyimi bugün bile biraz evirilip çevrilmiş haliyle dillerde dolaşıyor. Keza ‘pozaveng’ deyimi de değişikliklerle kullanılıyor.”



Osmanlı argosundan seçmeler:

Yaşlı adam: Kokonos

Kıllı erkek: Deli ormanı

Edepsiz: Hergele

Evlilik çağına gelmiş tombul kız: Duledar

Zampara: Abu

Rakı: Akcinnü

Erkek cinsel organı:Mar, Ağaç

Kadın cinsel organı: Çatal

Bal: Aru g.tü

Sevgili: Ahtu, kasık kombarası





