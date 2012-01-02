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Yaşam

Osmanlı argosu kitap oldu: Kasık kombarası!

Daha önce 'Kadın Argosu', 'Futbol Argosu' ve 'Asker Argosu' sözlüklerini hazırlayan yazar Filiz Bingölçe, bu kez Osmanlı Argosu Sözlüğü'nü yayımladı.

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Daha önce 'Kadın Argosu', 'Futbol Argosu' ve 'Asker Argosu' sözlüklerini hazırlayan yazar Filiz Bingölçe, bu kez Osmanlı Argosu Sözlüğü'nü yayımladı. 8 yıllık bir araştırmanın ürünü olan sözlükte 1800 kelimenin anlamına yer verildi.

Osmanlı argosu kitap oldu: Kasık kombarası!

Habertürk'ten Özlem Yılmaz'ın haberine göre, 11. yüzyılın başlarında kadın cinsel organına “dilak”, erkek cinsel organına da “yıgaç” denildiğini söyleyen Bingölçe, “Sevgili ise o zamanın argosunda ‘tuzak’mış. 16. yüzyılda sevgili yani ‘tuzaklar’ yerini ‘bardaklara’ ya da ‘kombaralara’ bırakmış” dedi. Bazı argo deyimlerin günümüze dek ulaştığını ifade eden Bingölçe, şu bilgileri verdi: “Evliya Çelebi’nin yazdığı Seyahatname’de 17. yüzyıl Osmanlı’sında argonun altın çağ yaşadığı görülüyor. Onun aktardığı ve birbirine uymayan şeyleri anlatmak için söylenen, ‘kir-i har’a kelebek konmuş’ deyimi bugün bile biraz evirilip çevrilmiş haliyle dillerde dolaşıyor. Keza ‘pozaveng’ deyimi de değişikliklerle kullanılıyor.”


Osmanlı argosundan seçmeler:
Yaşlı adam: Kokonos
Kıllı erkek: Deli ormanı
Edepsiz: Hergele
Evlilik çağına gelmiş tombul kız: Duledar
Zampara: Abu
Rakı: Akcinnü
Erkek cinsel organı:Mar, Ağaç
Kadın cinsel organı: Çatal
Bal: Aru g.tü
Sevgili: Ahtu, kasık kombarası 


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