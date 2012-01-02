Osmanlı argosu kitap oldu: Kasık kombarası!

T24 - Daha önce 'Kadın Argosu', 'Futbol Argosu' ve 'Asker Argosu' sözlüklerini hazırlayan yazar Filiz Bingölçe, bu kez Osmanlı Argosu Sözlüğü'nü yayımladı. 8 yıllık bir araştırmanın ürünü olan sözlükte 1800 kelimenin anlamına yer verildi.
Habertürk'ten Özlem Yılmaz'ın haberine göre, 11. yüzyılın başlarında kadın cinsel organına “dilak”, erkek cinsel organına da “yıgaç” denildiğini söyleyen Bingölçe, “Sevgili ise o zamanın argosunda ‘tuzak’mış. 16. yüzyılda sevgili yani ‘tuzaklar’ yerini ‘bardaklara’ ya da ‘kombaralara’ bırakmış” dedi. Bazı argo deyimlerin günümüze dek ulaştığını ifade eden Bingölçe, şu bilgileri verdi: “Evliya Çelebi’nin yazdığı Seyahatname’de 17. yüzyıl Osmanlı’sında argonun altın çağ yaşadığı görülüyor. Onun aktardığı ve birbirine uymayan şeyleri anlatmak için söylenen, ‘kir-i har’a kelebek konmuş’ deyimi bugün bile biraz evirilip çevrilmiş haliyle dillerde dolaşıyor. Keza ‘pozaveng’ deyimi de değişikliklerle kullanılıyor.”
Osmanlı argosundan seçmeler:
Yaşlı adam: Kokonos
Kıllı erkek: Deli ormanı
Edepsiz: Hergele
Evlilik çağına gelmiş tombul kız: Duledar
Zampara: Abu
Rakı: Akcinnü
Erkek cinsel organı:Mar, Ağaç
Kadın cinsel organı: Çatal
Bal: Aru g.tü
Sevgili: Ahtu, kasık kombarası