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Dünya

Osmanlı Araplar'a dizi oluyor

Mısır film şirketi "Echo Medya", Osmanlı devletinin ve hilafetin son yıllarını anlatan bir dizi filmin çekimlerine Mart ayında başlayacağını duyurdu.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Mısır film şirketi "Echo Medya", Osmanlı devletinin ve hilafetin son yıllarını anlatan bir dizi filmin çekimlerine Mart ayında başlayacağını duyurdu.


El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Echo Medya'nın film yapımcısı Yasil Hatibi, Osmanlı Devleti'nin son yıllarını ve hilafetin içinde bulunduğu durumu anlatan tarihi bir dizi film yapacaklarını söyledi.

Hatibi, Sultan II. Abdülhamid'in Arap topraklarının düşman istilasına uğramaması için verdiği mücadeleyi de izleyicilerine aktaracaklarını belirtti.

Dizinin çekimlerinin Mısır, Suriye ve Türkiye'de olacağını ifade eden Hatibi, bu üç ülkeden önemli aktör ve aktrislerin dizide rol alacağını kaydetti.

Hatibi, amaçlarının "tarihi olayları yeni nesile doğru aktarmak" olduğunu, dizinin birçok Arap ülkesinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.


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