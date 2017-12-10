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Spor

Osmaniyespor FK-Cizrespor: 3-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Burak Özcan (xxx), Özgür Fatih Kalaycı (xxx), Volkan Efecioğlu (xxx), Alim Kandemir (xxx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Rıdvan Çelik (xxx), Emrah Bedir (xxx) (Dk

10 Aralık 2017 18:29

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Burak Özcan (xxx), Özgür Fatih Kalaycı (xxx), Volkan Efecioğlu (xxx), Alim Kandemir (xxx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Rıdvan Çelik (xxx), Emrah Bedir (xxx) (Dk. 89 Mehmet Muharrem Altun), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 75 Selim Avcı), İlyas Ekiz (xxx), Soner Ergençay (xxx), Burak Sarı (xxx) (Dk. 85 Sergen Ekinci), Bilal Kılıç (xxx), Salih Tunar (xxx), Ozan Şamiloğlu (xxx), Ahmet Çenet (xxx)
CİZRESPOR: Osman Tepe (x), Önder Karaboğa (x), Gökhan Ünver (x) (Dk. 59 Vedat Aygün), Cemre Atmaca (x), Şamil Ünal (xx), Burak Ömer Kısa (x), Emrah Çalışlar (x), Emin Ençkü (x), Muhammet Ali Yenilmez (x), Sami İzcican (x), Mazlum Öndil (x) (Dk. 29 Sayim Çelik)
GOLLER: Dk.60 Ozan Şamiloğlu, Dk.62 Süleyman Güneş, Dk 90+1 Rıdvan Çelik (Osmaniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 19 Emin Enkçü (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Gökhan Ünver, Dk. 71 Vedat Aydın, Dk 76 Sayim Çelik (Cizrespor), Dk. 62 Süleyman Güneş (Osmaniyespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 16\'ncı hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk edeceği Cizrespor’u 3-0 yendi.

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