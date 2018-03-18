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Spor

Osmaniyespor FK - Payasspor: 2-3

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Emre Abar (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x), Hüseyin Rüzgar (x), Sergen Ekinci (x), Emrah Bedir (x), Süleyman Güneş (x) (Dk

18 Mart 2018 20:07

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Emre Abar (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x), Hüseyin Rüzgar (x), Sergen Ekinci (x), Emrah Bedir (x), Süleyman Güneş (x) (Dk. 59 Oğuz Küçük), İlyas Ekiz (x), Soner Ergençay (), Bilal Kılıç (), Selçuk Kaban (x) (Dk. 87 Alperen Ellez), Ahmet Çenet (x), Koray Kurt (xx) (Dk. 69 İsmail Bulut)
PAYASSPOR: Suphi Dağ (xxx), Cuma Ali Üzüm (xxx), Onur Çakır (xxx), Gökhan Çırak (xxx) (Dk.83 Umut Eskikök), Koray Kurt (xx), Abdulsamet Kırım (xxx) (Dk. 57 Fatih Mustafa Baydemir), Murat Can Bölükbaşı (xxx), Deniz Karadeniz (xx), Zeki Korkmaz (xxx) (Dk. 69 Çetin Turan), Aykut Topal (xxx), Tevfik Şanver (xxx)
GOLLER: Dk. 9 Koray Kurt, Dk. 90+ İsmail Bulut (Osmaniyespor), Dk. 44 - Dk. 59 Gökhan Çırak, Dk. 80 Fatih Mustafa Baydemir (Payasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Serken Ekinci, Dk. 73 Ahmet Çenet, Dk. 89 Emrah Bedir (Osmaniyespor), Dk. 23 Zeki Korkmaz, Dk. 79 Fatih Mustafa Baydemir, Dk. 89 Onur Çakır (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 27’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Payasspor’a 3-2 yenildi.
Karşılaşmayı Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi. Maç bitiminde Osmaniyespor taraftarları futbolculara tepki gösterirken, Payasspor futbolcuları ise kendilerini yalnız bırakmayan taraftarları ile galibiyet secinci yaşadı. 
 
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