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Spor

Osmaniyespor FK - Aydınspor 1923: 2-2

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Serkan Önsal (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Erhan Gündüz (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x)- Kadir Bilimlier (xx), Oğuz Küçük (xx)(Dk

28 Ocak 2018 19:25

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Serkan Önsal (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Erhan Gündüz (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x)- Kadir Bilimlier (xx), Oğuz Küçük (xx)(Dk.46 Emrah Bedir) (xx), Süleyman Güneş (xx), İlyas Ekiz (xx), Semih Durmuş (xx)(Dk. 75 İsmail Bulut), Soner Ergençay (xx), Burak Sarı (x), Serçuk Kaban (x)(Dk. 46 Rıdvan Çelik), Salih Tunar (xx), Ahmet Çenet (xx)
AYDINSPOR 1923: Ulaş Güler (x)- Ramazan Karaca (xx), Ceyhun Yelkenci (xx), İsmail Hacıhafızoğlu (xx), Osman Berk Kınlı (xx), Habip Uzun (xx)(Dk. 90 Çağlayan Menderes), Serkan Özdemir (xx), Artun Kütükçü (xx), Ömer Serbest (xx), Mikail Albayrak (xx)(Dk. 78 Doğancan Koca), Tuncay Kılıç (xx)(Dk. 68 Yusuf Yıldırım)
GOLLER: Dk. 52 Habip Uzun, Dk.80 Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923), Dk. 89 (penaltı) Emrah Bedir, Dk.90+2 Süleyman Güneş (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Kadir Bilimlier, İlyas Ekiz, Salih Tunar, Ahmet Önal, Süleyman Güneş (Osmaniyespor), Osman Berk, Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Aydınspor 1923 ile 2-2 berabere kaldı. İki takım oyuncuları sahaya ‘Kalbimizle, Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız’ pankartıyla çıktı.
 
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