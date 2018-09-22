Osmaniyespor - Yeni Orduspor: 0-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA) -

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Kadir Beyaz (xx), Burak Celep (xx)

OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (xx)- Sergen Ekinci (xxx)(Dk.80 Emrah Özyayla), Ergun Cengiz (xx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xx)(Dk. 80 Hüseyin Rüzgar), İlyas Ekiz (xxx), Alper Yener (xxx), Samet Göker (xx), Eser Akbaş (xxx), Muhammet Akyıldız (xx) (Dk.68 Engin Güngör), Abdulsamet Can (xx), Onur Kızıltaş (xx)

YENİ ORDUSPOR: Murat Demir (xxx)- Ramazan Sal (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.69 Aykut Öztürk), Mustafa Öztürk (xx), Fatih Şerifoğlu (xx) (Dk.62 Burak Aydın), Sebahattin Usta (x), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Hasan Kaya (xxx) (Dk. 62 Muhammed Atay), Kerem Hakan Vapurluoğlu (xx)

SARI KARTLAR: Alper Yener, Oğulcan Enes Demiroğlu, Engin Güngör (Osmaniyespor), Sebahattin Usta, Mustafa Kayabaşı (Yeni Orduspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor, 4’üncu hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Yeni Orduspor ile golsüz berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)