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Osmaniye'deki kamplara gitmek istemeyen Suriyeli gruptan 1 kişi gözaltına alındı

Polis, kamplara gitmek istemeyen sığınmacılara müdahalede bulundu

17 Eylül 2015 22:36

Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen ancak Osmaniye'de bulunan kamplara götürülmek üzere otobüslere bindirilen Suriyeliler arasında bulunan bir grup, otobüsü TEM yolundan çıkartıp araçtan inerek otogara gitmek isteyince, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Grubun içerisindeki 1 kişi gözaltına alınırken, grubun geri kalanı tekrar otobüse bindirilerek 8 araçlık polis eskortuyla yollarına devam etti.

Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeliler bulundukları bölgeden alınarak kamplara gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Edirne'den Osmaniye'de bulunan kampa doğru yola çıkan içerisinde yaklaşık 50 Suriyeli, otobüsü TEM yolu Paşaköy gişelerinden çıkarttı. Yol kenarındaki Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında otobüsü durduran Suriyeliler, inmek istedi.

Terminale geçerek İstanbul'a gitmek isteyen Suriyelilere peşlerinde bulunan jandarma ve polis ekibi müdahale etti. TEM yolu Paşaköy gişelerine aralarında Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otobüse binmemekte ısrar eden Suriyelilere polis müdahale etti. Bir kişi kelepçelenerek otobüse bindirildi. Otobüse zorla bindirilen Suriyeliler, polisleri otobüsün camlara vurarak protesto etti. Suriyeli sığınmacılar olayın ardından 8 araçlık polis eskortuyla yollarına devam etti.

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