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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2018 14:38

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik, Osmaniye merkezli, Kadirli ve Düziçi ilçeleriyle Hatay\'ın Erzin ilçesinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 kilo 715 gram esrar, 60 gram eroin, 20 gram metamfetamin, değişik çaplarda 177 tabanca mermisi, 17 av tüfeği fişeği, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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