T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Osmaniye'de trafik kazası: 9 ölü 45 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 21 GB 389 plakalı Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs ile aynı yöne gitmekte olan 02 KK 597 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 9 kişi öldü, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve koltukların arasında sıkışanlar, Osmaniye Sivil Savunma ve Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak, diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, otobüsün alt bölmesinde sürücülerin dinlenmesi amacıyla yapılan bölmede, birilerinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24