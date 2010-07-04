Osmaniye'de trafik kazası: 9 ölü 45 yaralı

T24 - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.



TEM Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 21 GB 389 plakalı Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs ile aynı yöne gitmekte olan 02 KK 597 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 9 kişi öldü, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.



Otobüste yolcu olarak bulunan ve koltukların arasında sıkışanlar, Osmaniye Sivil Savunma ve Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak, diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bu arada, otobüsün alt bölmesinde sürücülerin dinlenmesi amacıyla yapılan bölmede, birilerinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.





