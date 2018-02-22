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Osmaniye'de rüşvet almakla suçlanan gümrük memurları tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi tutulandı

22 Şubat 2018 16:28

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi tutulandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetçilerinin bölgede bulunan akaryakıt istasyonlarından rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, Osmaniye-Bahçe karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu sahipleri ile görüşen jandarma ekipleri, EPDK denetçi kimlik kartını göstererek istasyonda denetleme yapan 4 kişinin, eksik evraklar tespit edip işlem yapmamaları karşılığında rüşvet istedikleri ve istasyon sahiplerinin de istenilen parayı verdikleri bilgisini edindi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinden E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ile M.A. (33),  istasyon sahibi S.Ö.\'den önceden seri numarası alınmış 10 bin lirayı rüşvet olarak alırken suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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