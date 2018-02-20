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Osmaniye'de rüşvet alan 4 gümrük memuruna suçüstü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddia edilen, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi, jandarma ve emniyetin ortak çalışması sonucu suçüstü yakaland

20 Şubat 2018 15:46

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddia edilen, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi, jandarma ve emniyetin ortak çalışması sonucu suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetçilerinin bölgede bulunan akaryakıt istasyonlarından rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, Osmaniye-Bahçe karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu sahipleri ile görüşen jandarma ekipleri, son rakam grubu tespit edilemeyen 34 ZA plakalı EPDK aracı ile gelen ve EPDK denetçi kimlik kartını göstererek istasyonda denetleme yapan 4 kişi, eksik evraklar tespit edip işlem yapmamaları karşılığında rüşvet istedikleri ve istasyon sahiplerinin de istenilen parayı verdikleri bilgisine ulaştı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinden E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ile M.A. (33),  istasyon sahibi S.Ö.\'den önceden seri numarası alınmış 10 bin lirayı rüşvet olarak alırken suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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