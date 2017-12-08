Osmaniye'de patlayıcı ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kilo patlayıcı ve 2 roketatar mühimmatı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam 83 kişinin yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalandığı, bunlardan 4\'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

\"Meydana gelen olaylarda; 5 kilo patlayıcı madde, 1 adet havan, 2 adet roketatar mühimmatı, 6 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 247 adet hafif silah mühimmatı, bin 828 gram esrar ile 7bin 170 paket sigara ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir.\"