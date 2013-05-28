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Yaşam

Osmaniye'de kardeş kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de akraba çatışmasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

28 Mayıs 2013 01:40

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 kardeş arasında başlayan kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Düziçi İlçesi'ne bağlı Çatak Köyü'nde meydana geldi. İki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Akrabaların da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüşünce gönüllü köy korucusu oldukları belirtilen her iki taraf da birbirlerine uzun namlulu kalaşnikof marka silahlar ateş açtı. Çatışmada Tavut ve Sümbül ailelerinden 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

 

Köy korucusu iki aile

 

Süleyman Güzel'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine görei gönüllü köy korucusu olan iki aile aileye mensup bireyler arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için köye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi çevresinde önlem alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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