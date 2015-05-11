Osmaniye’de HDP aracına saldırı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde HDP, dün akşam saatlerinde seçim irtibat bürosu açıldı. Açılışın ardından seçim bürosundan ayrılmak üzere olan seçim aracına taşlı saldırı düzenlendi. Bir grubun yaptığı saldırıda aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yayımlanan habere göre saldırının, polislerin gözü önünde gerçekleştirildiği ve polis herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtildi.

Saldırıya tepki gösteren HDP PM Üyesi Gülabi Köseoğlu, saldırının olacağını tahmin ettiklerini belirterek, saldırıların HDP’nin yükselişine tahammül edemeyen kesimler tarafından yapıldığını söyledi.

Köseoğlu, büro açılışından önce kimliği belirsiz kişilerin büro sahibine, “Büroyu HDP’ye kiralamayacaksın” şeklinde tehditler savurduklarını belirterek, büro sahibinin tehdit edilmeye devam edildiğini söyledi.

Köseoğlu, saldırının ardından hasar tespiti yaparak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.